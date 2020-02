Kadir Has Üniversitesi'nden ‘Herkese Açık Ders'

İSTANBUL, (DHA)- KADİR Has Üniversitesi’nde herkesin katılım sağlayabileceği ‘açık ders’ler başlıyor. 6 Ekim’de başlayacak dersler Ocak ayının sonuna kadar devam edecek. Açık ders programında 4 farklı konuda ders bulunuyor. Katılım sağlayanlara ders sonunda Üstün Başarı, Başarı Sertifikası veya tavsiye mektubu kazanma şansı da verilecek.

Kadir Has Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, “Beyin Bilimi ve Nöroloji: Geleceğin Bilimi” dersini verecek. Üniversitenin 7 Fakültesinin, Dekanların ve Bölüm Başkanlarının da katılımıyla, ortak olarak verdiği ders ise “Hayal, Gerçek, Bilim, Toplum ve Hukuk”.

Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Berker de, açık dersler kapsamında “Yasaların Verdiği ve Edebiyatın Geri Aldığı Kadın Hakları: Reşat Nuri Güntekin” ve, MIT’de geliştirmiş olduğu, “Faz Geçişleri ve Renormalizasyon Grubu” derslerini herkese açık olarak verecek. Reşat Nuri Güntekin, Halit Ziya Uşaklıgil ve Ömer Seyfettin’in eserlerinin inceleneceği kadın hakları dersinde haftada 200 sayfalık kitap okuma zorunluluğu var.

“HER İNSAN OKUDUKLARINDAN DEĞİŞİK ANLAMLAR ÇIKARIYOR”

Kendi verdiği derste her hafta 200 sayfa okuma yaptıklarını ve kişinin okuduğu şeyler üzerine fikirlerini belirtmesinin çok değerli olduğu dile getiren Prof. Dr. Nihat Berker, “Her türlü fikirleri olan, hayatın her köşesinden, her meslekten gelen insanlar var.Farklı geçmişten olan insanlarla çalışmayı çok seviyoruz çünkü karşılıklı fikir değiş tokuşu çok güzel oluyor. Öğrencilerin okuduğunu ben de okuyorum. Birçok öğrencim ders bittikten sonra da okumaya devam ettiklerini söyledi. Kitap okumak güzel bir şey hayatımızı canlandırıyor, başka bir perspektif katıyor. Bunu hep beraber yapıyor olabilmek de çok keyifli. İki insan aynı şeyi okuyor, değişik anlamlar çıkarıyor ve karşılıklı olarak birbirinden faydalanıyorlar. Bunu bu derslerde keşfetmek çok güzel bir şey” diye konuştu.

“EDEBİYATTA KADINA YAPILAN HAKSIZLIĞI HEMEN GÖREMİYORUZ”

Prof. Dr. Berker, Reşat Nuri Güntekin’in romanlarında, hak ve özgürlüklerini kullanan kadınların ve ailelerinin acımasızca küçük görüldüğünün ve cezalandırıldığının görüldüğünü dile getirdi. Halit Ziya Uşaklıgil, Reşat Nuri Güntekin ve Ömer Seyfettin gibi yazarların eserlerinin karşılaştırılarak okunacağı derslerin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Berker, “Bir kurgu olarak dizilerde de kadınların cezalandırıldığını görüyoruz. Kadınlar ve aileleri kendi haklarını kullandıkları için cezalandırıyorlar ve bu çok üzücü bir şey bu da o kadar çok yapılıyor ki farkına varmıyoruz, hemen göremiyoruz. Bu derste bunları da göreceğiz” dedi.

“Beyin Bilimi ve Nöroloji: Geleceğin Bilimi”, “Yasaların Verdiği ve Edebiyatın Geri Aldığı Kadın Hakları: Reşat Nuri Güntekin”, “Hayal, Gerçek, Bilim, Toplum ve Hukuk” ve “Faz Geçişleri ve Renormalizasyon Grubu” derslerinin yer aldığı açık derslerde kontenjan sınırının da bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Berker, derslerin içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Derse katılım için okuma ödevlerini, sınıf yazılarını, sınavları, dönem ödevini yapmak mutlaka gerekmektedir. Her derse bir kısa sınav ve dönem ortası dönem sonu sınavı var. Herkesin yapacağı fakat kendini vermesi gereken çalışmalar.Başarılı katılımcılara Üstün Başarı Sertifikası veya Başarı Sertifikası verilecektir. Üstün Başarı Sertifikasını alanlara referans olunabilir veya tavsiye mektubu yazılabilir. Öğrenciler başvurularını https://acik-ders.khas.edu.tr/ adresinden yapabilirler.”

