Nakliyat İş Başkanı: Kadir gecesinde rakılı fotoğraf paylaşan 1 Pegasus çalışanı işten çıkarıldı

Pegasus Hava Yolları'nın bir grup çalışanın rakı masasında fotoğraf çekilerek sosyal medyada "Kadir Gecesi özel" ifadeleriyle paylaşan 1 işçisini işten çıkardığı belirtildi.

Şirketten bugün yapılan açıklamada söz konusu hadiseyle ilgili inceleme başlatıldığı duyurularak "Konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurullarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır" açıklaması yapılmıştı.

Pegasus'ta örgütlü olan Nakliyat İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu'nun T24'e verdiği bilgide bahse konu hadisede yer alan 3 çalışanın Pegasus tarafından işten çıkarıldığını ifade ederken, daha sonra verdiği sayıyı 1 olarak düzeltti. Küçükosmanoğlu ayrıca işten çıkarılan kişinin, iletişim bilgilerine ulaşan bazı kişilerce tehdit edildiğini belirtti.

Pegasus İnsan Kaynakları'ndan ise "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" çerçevesinde konuya ilişkin bilgi verilmesinin söz konusu olmadığı bildirildi.

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