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Kadir Doğulu'ya sürpriz doğum günü

Neslihan Atagül’ün burnuna taktığı hızmayla ilgili Kemal Doğulu, “Çok sevdim. Hızmasına bayıldım” yorumunu yaptı

15 Ekim 2016 13:58

Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile birlikte Kemal Doğulu'nun doğum gününü kutladı. Neslihan Alagül'ün hızması dikkat çekerken Doğulu, hızma için  Çok sevdim. Hızmasına bayıldım” yorumunu yaptı.

Önceki gün Nişantaşı Central Restoran'da bir araya gelen üçlü, çıkışta muhabirlerin de sorularını yanıtladı.

Neslihan Atagül, röportaja başlamadan önce, “Aşkım yanağında ruj izi kalmış” diyerek eşinin yüzündeki ruj izini silerken Kadir Doğulu da “Onu içeride yapacaktın. O kadar da öpme dedim sana” diyerek kahkaha attı.

Çiçeği burnunda çiftin keyifli halleri dikkat çekerken, Kemal Doğulu da “Doğum günümde çalışacağım için bir gün önceden kutladık” diye konuştu.

Neslihan Atagül’ün burnuna taktığı hızmayla ilgili Kemal Doğulu, “Çok sevdim. Hızmasına bayıldım” yorumunu yaptı.

 

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