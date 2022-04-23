Kadir Doğulu, Serra Arıtürk'le imam nikâhı kıydığı iddialarını yalanladı

2016 yılında oyuncu Neslihan Atagül ile nikah masasına oturan Kadir Doğulu, rol arkadaşı Serra Arıtürk'le imam nikahı kıydığına yönelik haberleri yalanladı.

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün imam nikahıyla evlendiği hatta Arıtürk'ün hamile olduğu öne sürüldü.

İddia sonrası ilk açıklama Kadir Doğulu'dan geldi. Doğulu, önceki akşam eşiyle doğum günü kutlaması için gittiği mekandan çıkarken görüntülendi.



Basın mensuplarıyla konuşan Doğulu, hakkındaki evlilik ve çocuk haberlerine de açıklık getirdi. İddiaları kesin bir dille yalanlayan 40 yaşındaki Kadir Doğulu, "O haberi yapan kişinin Allah yardımcısı olsun. Bu iddiayı bana değil o haberi yazan kişiye sorun" diyerek sitem etti.