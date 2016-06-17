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Kadir Doğulu: Kardeşimin sağlık durumuyla ilgili iyi haberlerim var!

“Dua etmeye devam edin”

17 Haziran 2016 21:21

Merdivenlerden düşerek ağır yaralanan Kemal Doğulu'nun son sağlık durumu hakkındaki bilgiyi oyuncu kardeşi Kadir Doğulu verdi. Kemal Doğulu'nun sağlık durumuyla ilgili Instagram sayfasında açıklama yapan Kadir Doğulu "Güzel haberlerim var!! Kemal'in durumu iyi yönde değişti.. Allah'a şükürler olsun. Dua etmeye devam edin lütfen. Hızla iyileşmesi için…." dedi.

Beyoğlu’nda Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Vişne Sokak’taki evinden dün akşam çıkarken merdivenlerden düşen Doğulu, ev sahibi tarafından kanlar içinde yerde bulunmuştu. Doğulu, Taksim Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılmıştı.    

 

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