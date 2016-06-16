Dün akşam merdivenlerden düşerek ağır yaralanan Kemal Doğulu'nun son sağlık durumu hakkındaki bilgiyi oyuncu kardeşi Kadir Doğulu verdi. Kemal Doğulu'nun sağlık durumuyla ilgili Instagram sayfasında açıklama yapan Kadir Doğulu “Abimin durumu ciddiyetini koruyor, dua edin” dedi.

Beyoğlu’nda Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Vişne Sokak’taki evinden dün akşam çıkarken merdivenlerden düşen Doğulu, ev sahibi tarafından kanlar içinde yerde bulunmuştu. Doğulu, Taksim Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Haberi alan Doğulu’nun yakın dostları Çağla Şikel, Hande Yener, Hakan Akkaya ve Öykü Serter hastaneye koştu. Doğulu’nun sağlık durumu hakkında hastane yetkilileri bilgi vermezken, Çağla Şikel şunları söyledi: “Korkulacak bir durum yok. Yoğun bakımda müşahede altında tutuluyor. Evde yalnız olduğu için 1.5 saat sonra bulunmuş.”

Kadir Doğulu: Abim için dua edin

Oyuncu Kadir Doğulu, yoğun bakımda tutulan abisi için dua istedi. Doğulu Instagram sayfasına "Abimin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Doktorlar elinden geleni yaptı, yapıyor da. Tüm aile yanındayız. Kritik günleri atlatması için dua ediyoruz. Şu mübarek günlerde siz de abim için dua edin... Önce abim iyi olsun sonra neler olduğu anlatılır. Ailemiz dışında yapılan açıklamaları ciddiye almayın lütfen... " notunu düştü.

Çağla Şikel: Hayati tehlikesi yok

Kemal Doğulu'nun sağlık durumuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yapan Çağla Şikel, Doğulu'nun hayati tehlikesinin olmadığını söyledi.

Şikel şu mesajı paylaştı: "Kemailimiz gayet iyi hayati tehlikesi yok sadece müşahede altında. Rabbim şifa versin yanındayız kuzum"