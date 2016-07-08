Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül bu akşam evleniyor

İki yıldır birlikte olan Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, bu akşam Kanlıca'daki Ajia Otel'de nikâh masasına oturacak.

Kadir Doğulu, düğün günü, müstakbel eşi Neslihan Atagül’ü Bağcılar'daki baba evinden aldı. Çift, düğün arabasının yanında çifte telli oynadı.

Kadir Doğulu, nikâh öncesi kişisel Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Nişanlısı ile yer aldığı fotoğrafını takipçileri ile paylaşan Doğulu, altına şu notu düştü:

"Hayatının geri kalanını biriyle geçirmek istediğini anladığın zaman, hayatının geri kalanının hemen başlamasını dilersin... Yarın (bugün) hemen gelsin!"