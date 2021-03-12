Kadir Doğulu ekranlara geri dönüyor; yeni projesi için imzayı attı

Kanal D'de ekrana gelecek olan yeni projesi için hazırlıklara başlayan Kadir Doğulu, yapımcılığını NTC Medya’nın üstlendiği Aşkın Tarifi dizisinde Fırat karakterini canlandıracak.
Ünlü oyuncu, "Senaryoyu ilk okuduğumda Fırat’ın hikayesi beni çok etkiledi. Kanal D ve NTC Medya ile böyle güzel bir projede bir arada olmaktan dolayı mutluyum. Çekimlerin başlamasını heyecanla bekliyorum” dedi.
Kadir Doğulu, Instagram hesabından yayınladığı kareye ise, "Attık imzayı, çok yakında Kanal D ekranlarında görüşmek üzere. Yeni dizi Aşkın Tarifi" notunu yazdı.
Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği 'Aşkın Tarifi' dizisinin yönetmen koltuğuna Deniz Koloş oturuken, senaryosunu Doruk Erengül ve Leyla Oter kaleme alıyor.