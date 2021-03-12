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Magazin

Kadir Doğulu ekranlara geri dönüyor; yeni projesi için imzayı attı

12 Mart 2021 15:13

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Kadir Doğulu, yeni bir dizi projesiyle geri dönüyor.

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