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Kadir Doğulu: Ben sana maaşını soruyor muyum?

Atagül ve Doğulu, aylar sonra basının önüne birlikte çıktı

18 Nisan 2018 14:26

Oyuncu Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulunu'nun yüzü olduğu gözlük markasının lansmanı dün (18 Nisan 2018) akşam yapıldı. Ruby İstanbul'da düzenlenen geceye Atagül ve Doğulu el ele katıldı. Kadir Doğulu, bir muhabirin reklamdan ne kadar ücret almalarını sormasına, "Ben sana maaşını soruyor muyum?" diyerek tepki gösterdi.

Aylar sonra basının önüne birlikte çıkan çift, gece öncesi muhabrilerin sorularını yanıtladı. Kadir Doğulu bir muhabirin yüzü oldukları gözlük reklamı hakkında, "Ne kadar aldınız, sıkıntı oldu mu?" diye sormasına, "Ben sana maaşını soruyor muyum?" diye karşılık verdi.

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