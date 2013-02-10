'Kadınlık Bizde Kalsın' oyununu oynatan okul müdürü, sürgün edildi!

Dünyaca ünlü “Fareler ve İnsanlar” ve “Şeker Portakalı” gibi edebiyat eserleri üzerine tartışmalarla sık sık gündeme gelen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir sanata sansür skandalına daha imza attı. Manyas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün onayıyla Yılmaz Erdoğan’ın “Kadınlık Bizde Kalsın” adlı oyununu öğrencilerine oynatan Manyas Lisesi müdürü Ali Kürşat Özgüler’i “öğrencilerin ahlakını bozduğu” gerekçesiyle sürdü. Özgüler, Yılmaz Erdoğan’ın, Türkiye’de ve Avrupa’da büyük beğeni ile izlenen, televizyonda da yayımlanan “Kadınlık Bizde Kalsın” adlı eserinin öğrenciler tarafından sahnelenmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurdu. Manyas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü incelemesinin ardından, eserde ve eserin sahnelenmesinde “hiçbir sakınca görmeyerek” müdür Özgüler’in talebine Mart 2012’de olumlu yanıt verdi. “Kadın erkek eşitsizliğine” ve “kadınların toplumsal yaşamda yaşadığı sorunlara” değinen eser, kız öğrencilerin kalabalık olduğu bir kadro ile sahnelendi.

‘Ahlaksızlık’ ihbarı

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre; gelen şikâyetler üzerine müdür Özgüler hakkında soruşturma başlatıldı. Müdürün üyesi olduğu Eğitim-Sen’in Balıkesir şubesi yöneticilerinin aktardığı bilgiye göre, bakanlık müfettişleri, soruşturmanın “kimin, hangi kanal üzerinden ilettiği şikâyet” üzerine açıldığının bilgisini vermedi. Oyunun “öğrencilerin seviyesine uygun olmadığını” değerlendiren müfettişler, Özgüler’in de Erdoğan’ın oyununu sahnelenmesine izin vererek “öğrencilerin ahlakını bozduğuna” karar verdi. Özgüler, merkeze uzak Dursunbey’e sürüldü. Eğitim-Sen’in, sürgüne karşı hukuki yollara başvurduğu öğrenildi.