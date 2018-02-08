Kadınların yüzde 75'i erteliyor; smear testine ‘utangaçlık' ihmali

Çeviri: Şeyma Nur Zeren

İngiltere’de Jo's Cervical Cancer Trust Vakfı tarafından 2 binin üzerinde kadın ile görüşülerek yapılan bir araştırmada, her 4 kadından 3’ünün rahim ağzı kanserinin teşhisini sağlayan smear testini 'utanç duygusuna neden olduğu' için ertelediği ortaya çıktı.

BBC’de Katie Silver imzasıyla yayımlanan habere göre, araştırmayı yapan yardım kuruluşu yetkilileri rahim ağzı kanserinin özellikle otuz beş yaş altındaki kadınlarda yaygın olduğunu belirtiyor. İngiltere’de her yıl 220.000 kadına rahim ağzı hastalığı teşhisi konuluyor ancak söz konusu araştırma kadınların neredeyse üçte ikisinin bu tehlikenin farkında bile olmadığını gösteriyor.

‘‘Toyluk ve bilgisizlik’’

Bu kadınlardan biri olan Lauren Bennie smear testi yaptırmayı 30 yaşına kadar ertelemesinin nedenini şöyle açıklıyor: ‘‘Bedenimle ilgili yeterli bilgiye sahip değildim. Toy ve utangaçtım. Saçma sapan şeyler yüzünden smear testi yaptırmaya yanaşmıyordum. Hemşirenin sihirli bir yeteneğinin olduğundan, cinsel organıma bakınca kaç kişiyle birlikte olduğumu tespit edeceğinden endişe duyuyordum. Muayeneye giderken ne giymeliyim, iç çamaşırlarım ve kıyafetlerim nasıl olmalı diye düşünüp duruyordum.’’

33 yaşında bir Glasgow’lu olan Lauren, Dundee şehrinde üniversite okuduğu sıralarda tıp öğrencileriyle tanışıp onların yardımına başvurabilirim diye düşündüğünü söylüyor ve şöyle devam ediyor: ‘‘Utandığım için smear testi yaptırmayı sürekli erteleyerek vücudumun zarar görmesine neden olmuşum. O zamanlar bunun farkında değildim.’’

Nihayetinde smear testi yaptırdığında ise doktorundan daha ileri tetkiklerin gerekli olduğunu öğreniyor. ‘‘İşte o zaman diskaryoz, ileri düzey, kolposkopi gibi kelimeleri duydum ve durumun vahametini kavradım’’ diyor Lauren.

Yapılan tetkiklerde rahim ağzında kansere dönüşebilecek nitelikte ağır hücre bozuklukları tespit ediliyor. ‘‘Dehşete kapılmıştım. Üzüntüden ziyade öfke duyuyordum. Smear testini bu kadar ertelediğim için kendime kızıyordum.’’

Lauren bunu yaşayan binlerce kadından yalnızca biri.

‘‘Ağdalı mı tıraşlı mı?’’

Araştırmaya göre genç kadınların yüzde 35’i vücutlarının şeklinden, yüzde 34’ü cinsel organlarının görünümünden, yüzde 38’i ise cinsel organlarının kokusundan utandığı için smear testi yaptırmaktan kaçınıyor. Araştırmaya katılan her 3 kadından 1’i ise genital bölgeleri ağdalı ya da traşlı değilse smear testi yaptırmaktan kaçınacaklarını belirtiyor. Ayrıca katılımcıların yüzde 15’i spor salonundaki seanslarını ya da epilasyon merkezindeki randevularını smear testine tercih edeceklerini söylüyor.

Jo’s Cervical Cancer Trust vakfında görev yapan Robert Music kadınlara şöyle sesleniyor:

‘‘Lütfen vücudunuza dair yaşadığınız mutsuzluğun ve belirsizliğin sizi hayatınızı kurtarabilecek bu testi yaptırmaktan alıkoymasına izin vermeyin. Her yıl konusunda uzman hemşireler tarafından milyonlarca test yapılıyor. Bu testler kadınların sağlığının korunmasında önemli role sahip.’’

İngiltere’de her yıl beş milyon kadın rahim ağzı kanseri taramasına çağrılıyor. Bu kadınların dörtte biri bu çağrıya kulak vermiyor. 25 ila 29 yaş arasındaki kadınlarda üçte bire yükselen bu oran, özellikle Glasgow gibi belli bölgelerde daha da artıyor.

Her bölgenin farklı demografik ve coğrafi özelliklere, farklı türden sorunlara sahip olduğuna dikkat çeken Robert Music’in bağlı olduğu vakfın bulgularına göre yerel sağlık hizmeti veren kurumların ve belediyelerin üçte biri geçtiğimiz yıl içerisinde smear testinin yaygınlaşmasına yönelik herhangi bir faaliyet göstermedi. Music, mevcut durumu şöyle değerlendiriyor: ‘‘Halihazırda İngiltere çapında iyi iş çıkarılıyor. Ancak bu çalışmalar artmaz ve öncelik kazanmazsa, maalesef rahim ağzı kanseri taramasında bir gerilemeyle ve buna bağlı olarak da can kayıplarıyla karşılaşmaya devam edeceğiz.’’

‘‘Hayatımı smear testine borçluyum’’

Lauren’ın yaptırdığı smear testi onun kanser başlangıcı düzeyindeki hücreleri kansere dönüşmeden farketmesini sağladı. ‘‘Rahmimden bir parça alınması gerektiği için ameliyat olmak zorunda kaldım. Neyse ki, ameliyat sonrasında testlerim temiz çıktı. Ama eğer smear testini ertelemeye devam etmiş olsaydım, başıma çok daha kötüsü gelebilirdi’’ diyor Lauren ve ekliyor:

‘‘Smear testi hayatımı kurtardı, lütfen siz de bu testi yaptırmayı ertelemeyin.’’