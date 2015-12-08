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Yaşam

Kadınların yönettiği şirketler daha başarılı

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, kadınlar tarafından yönetilen şirketler, müşterilerine daha fazla kâr sağlıyor

08 Aralık 2015 19:20

ABD merkezli bir araştırma şirketinin son çalışmasına göre, yönetimlerinde daha fazla kadın olan şirketler, diğerlerine göre yatırımcılarına daha fazla kazandırıyor.

Finansal veri sağlayıcısı MSCI’nın son araştırmasına göre, yönetim kurullarında kadın egemenliğinin olduğu şirketler diğerlerine göre borsalarda diğerlerine göre yüzde 36 daha iyi bir performans gösteriyor.

MSCI’ya göre, yönetimde kadın ağırlığının olması, en az üç ya da daha fazla kadın yöneticinin olması ya da şirketin bir ya da birden fazla kadın yönetici tarafından yönetilmesi anlamına geliyor.

Bu şirketlerin hisse başına yatırımcısına kazandırdığı para yüzde 10.

Benzer çalışmlar


Kadınların yönetici olarak yer aldığı şirketlerin yatırımcısına daha fazla kazandırdığını gösteren çalışmalar daha önce de yapıldı.

Credit Suisse bankasının büyük şirketlerden katılımcılarla yaptığı çalışmada da benzer bir sonuca varıldı.

2014 yılında yapılan çalışmada, kadın yöneticilerin egemen olduğu şirketlerin diğer şirketlere göre yüzde 5 daha iyi borsa performansı gösterildiğine işaret edildi.

BNY Mellon bankasının iştiraki Newton Investment Management’ın CEO’su Helena Morrissey, Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar yapılan tüm araştırmalar, her bölgede kadınların yönetici olduğu şirketlerin finansal açıdan daha başarılı olduğuna işaret etti” dedi.

 

ABD-Avrupa arasındaki farklar


MSCI’ın raporu ABD ile Avrupa arasında bazı farkların olduğunu da ortaya koydu.

ABD’de şirketlerin Avrupa’dakilere kıyasla yönetimlerinde daha az kadın yöneticisi var.

Avrupa’daki şirketlerin ABD’li şirketlere kıyasla yüzde 48 daha fazla yöneticisi bulunuyor.

MSCI araştırmasında, Avrupa'da kadınların şirketlerin finansal yönetimlerinde de yer aldığına işaret ediliyor.

MSCI raporuna göre, kadın yöneticiler erkek yöneticilere göre çoğu örnekte daha iyi eğitim almış durumda. 

Facebook COO'su Sheryl Sandberg en iyi kadın yöneticilerden biri olarak kabul ediliyor. 

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