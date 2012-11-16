Amerikalı ve Alman bilimciler kadınları en mutlu eden uğraşları belirledi.



900 kadının katılımıyla gerçekleştirdikleri araştırma sonucuna göre kadınlar en çok, eşle birlikte olmak, arkadaşlarla vakit geçirmek ve gerginliklerden uzaklaşarak dinlenmekten muylu oluyor.

Kadınların mükemmel günü dakikalara göre ayrıldığında ortaya şu sonuç çıkıyor: 106 dakika “kişisel ilişkiler”, 82 dakika arkadaşlarla vakit geçirmek, 78 dakika dinlenmek, 74 dakika yemek yemek, 73 dakika meditasyon yapmak veya dua etmek. Bunlar mükemmel bir günün en önemli uğraşları. Oysa işe gidip gelme (33 dakika), çalışmak (36 dakika), çocuk bakmak (46), ev işi (47), yemek pişirmek(50) gibi zorunlu uğraşlar listenin en altında yer alıyor.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Georgia Teknoloji Enstitüsü’nden Sebastian Pokutta ve Özel Bremen Jacobs Üniversitesi’nden Christian Kroll’un açıklamaları ekonomi Nobel ödüllü Daniel Kahnemann’ın sekiz yıl önce yayımladığı verilere uzanıyor. Kahnemann o tarihlerde “yaşam sevincini” ölçen bir yöntem önermişti. “Day Reconstruction Method” (“Günü yapılandırma metodu”) yönteminde, kişilere günün hangi saatinde ne yaptıkları ve ne derece memnun oldukları sorulur. Pokutta ve Kroll yanıtları şimdi yeniden değerlendirdiler ve buna göre de “mükemmel günü” hesapladılar.

Ekonomide olduğu gibi burada da “tatmin teorisi” dikkate alınmış. Bu teori hiçbir etkinliğin uzun bir süre için, en baştaki kadar keyif vermediğini söyler. Liste başında yer alan eşle zaman geçirmek bile tahmine göre herhangi bir zaman sonra can sıkıcı hale gelir ya da en azından daha az mutlu eder.

Araştırmacılar ortaya koydukları “mükemmel günün” herhangi birine ait olmadığını gerçekten de kadınların ortalama iş günü olduğunun altını çiziyor. Objektif zaman süresi ve sübjektif memnun olma durumu arasındaki farka göre daha sonra karmaşık matematiksel modellerle ideal gün değerleri hesaplanmış.

Sonuçlarda dikkat çekici olan “özel olarak zaman ayrılması gereken” uğraşların daha çok sevilirken, işle ilgili olanların kadınları daha az memnun etmesidir. Biz insanlara neler yapmaları gerektiğini söylemek istemiyoruz. Sadece onların söylediklerine göre “mükemmel günü” hesapladık diyor bilim insanları.