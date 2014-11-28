Kadınların erkekler hakkında merak ettiği 5 sır

Bir önceki yazıda kadınların konuştukları dile hakimiyetinden ve bu yüzden iletişim ve ilişki yönetiminde erkeklerden daha başarılı olmalarından dem vurmuştuk.



Konu ilişkilerden açılınca da erkeklerin merak ettiği kadınların 5 sırrının ne olduğunu yazmıştık.

Dilerseniz ilişki yönetiminde bu kez kadınların merak ettiği erkeklerin 5 sırrını ele alalım.



Bu konuda İngiltere’de 2010 yılında yapılmış bir araştırma var. Buna göre; kadınların erkeklerde merak ettiği 5 sır ve bunların deşifresi şöyle;



1- Erkekler flört ettiği kadınlarda hangi özellikleri arıyor?

Kadınlar flört etmek üzere tanıştıkları erkeklerde potansiyel eş özellikleri arıyorlarmış. Sıkı durun! Erkekler de öyle. Çünkü aynı araştırma göre erkeklerin yüzde 84’ü kendilerine potansiyel eş olabilecek kız arkadaş bulmak istiyormuş. Yani aslında pek çok yalnız erkek, kendisine bir sevgili ararken aslında hayal ettikleri müstakbel eş adayını bulmaya çalışıyor ve tanıştıkları kadın, aradıkları özelliklere sahip değilse yanlış kadınlarla flört ederek boşa zaman geçirmek istemiyorlarmış.



2- Erkekler neden aldatıyor?

Kadınlar daima eş ya da partnerlerince aldatıldıkları yönünde kaygıya kapılırlar. Oysa İngiltere’de yapılan bu araştırmaya göre; erkeklerin yüzde 70’i eşlerini hiç mi hiç aldatmıyor, sadece yüzde 13’lük bir kısmı cinsel hayatlarına başka kadınları kısa süreliğine dahil ediyor. Yüzde 17’si için ise mecazi anlamda soruları yanıtsız bırakıyor diyebiliriz. Fakat Yüzde 70’lik kesin sadakati düşündüğümüzde oldukça yüksek bir rakam aslında. Erkeklerin sadece yüzde 13’ünün aldatmaya meyilli olduğunu göz önünde bulundurarak, evli erkeklerin daha dikkatli olduğu sonucunu çıkarabiliriz.

Kadınların merak ettiği konulardan biri de eski sevgilisi ya da eski eşi ile görüşüyor olmasına erkek arkadaşının ya da yeni eşinin ne kadar anlayış sergileyebileceği. Araştırmaya göre, erkeklerin yüzde 50’si eş ya da partnerlerinin eski erkek arkadaşlarıyla görüşmesinden rahatsız duymadığını söylüyor. Bu da demek oluyor ki, iki erkekten biri “arkadaş kalma” olgusuna inanıyor! Araştırmaya katılan ve kız arkadaşının eski sevgilisiyle arkadaş kalmasından rahatsız olmayan erkekler, ortada dürüstlük varsa ve şüphe uyandıracak her hangi bir şey yoksa, sorun da olmadığını ifade ediyorlar.



4- Doğum kontrolü konusunda erkekler ne düşünüyor?

Kadınların en korkulu rüyası her halde yanlış bir erkeğin çocuğunu dünyaya getirmek olsa gerek. Kadınlar, bebek sahibi olma konusunda erkeklerin düşüncesini merak ediyorlar. Yine aynı araştırmaya yanıt veren erkeklerin yüzde 60’ı eczaneden doğum kontrol hapı satın aldığını söylüyor. Prezervatifi erkeklerin satın aldığını bilinir ama doğum kontrol hapı alan erkeklerin olduğu bilgisi pek de duyulan şey değil doğrusu. Araştırmaya katılan erkekler, doğum kontrol hapının her şeyden daha fazla güvenli olduğuna inandıklarını, böylece birlikte oldukları kadınla ilişkisinin sonuçlarından korkmak yerine tadını çıkardıklarını söylüyorlar. Yani erkekler işi ne şansa ne de kadınların inisiyatifine bırakmak istemiyor.



5- Hesap ödeme konusunda erkekler niye dominantlar?

Kadınların büyük bir çoğunluğu hesap ödeme konusunu neden bu kadar ciddiye aldıklarını merak ediyor. Erkeklerin yüzde 85’i flört dönemleri boyunca, en azından ilişkileri kurulu düzene geçene kadar, dışarıda yemek yedikleri ya da başka aktivitelerde bulunduklarında hesabı ödüyor. Bu erkekler, flört döneminin başlangıcında hesabı kendilerinin ödemesinden rahatsız olmuyor. Ancak, ilişki ilerledikçe bu işin nöbetleşe yapılması ya da kız arkadaşlarının hesabı ödeme teklifinde bulunması gerektiğini düşünüyorlar. Erkekler, toplumda pek çok konuda eşitlik talebinde bulunup haklarını elde ettikleri bir dönemde, hesabı kendilerinin ödemesine ses çıkarılmamasını, haksızlık olarak görüyorlar bu biline…