Erkeklerin kadınlar hakkında merak ettiği 5 sır

Ertan Acar

(Radikal)

Erkekler öncelikle kadınların neden sinsi olduğunu ve karşılarında kendilerini saf ve tuzağa düşmemeye çalışan bir av olarak hissettiklerini merak ediyormuş. İlginç değil mi?

"Kadınlar mı iletişim kurmakta daha başarılıdır erkekler mi?" diye sorulsa, hiç düşünmeden yanıtım; elbette "Kadınlar..." olurdu.

Neden mi? Şöyle açıklayalım:

Araştırmalara göre; kadınlar yeni öğrendikleri bir şeyi, konuyu, haberi ya da ürün veya hizmeti aynı gün içinde 25 farklı hemcinsi ile paylaşıyormuş.

Bu rakam; erkeklerde ise sadece 7...

Yine araştırmalara göre; ortalama yaşta bir kadın sıradan bir günde, 24 saat boyunca konuşurken yaklaşık 25 bin kelime tüketiyormuş. Erkekler ise maksimum 9 bin.

Şimdi siz bu rakamları okuyunca, "Kadınlar, neden 'dırdırcı' anlaşıldı" diye yorumlamayın. Aksine bu rakamlar, kadınların iletişim ve ilişki kurmadaki başarısını ortaya koyuyor. İşte bu yüzden bilimsel kanıtlar ışığında, "İletişim sanatında kadınlar mı, yoksa erkekler mi daha başarılı?" sorusuna düşünmeden "Kadınlar..." diye yanıt veriyorum hep.

Başarılı iletişim yönetiminin hedefinde her daim karşıdaki kişi ya da kişilerle kontrolün ele alındığı bir ilişki kurma ve bunu başarılı bir şekilde yönetme amacı yatar. Söz ilişki, iletişim, kadın ve erkekten açılmışken, bu karşı iki cins arasındaki ilişkide, iletişim sanatını yönetmede kadınların uzak ara gerisinden gelen erkeklerin, kadınların hangi sırlarını merak ettiklerini biliyor musunuz?

O halde sözü fazla uzatmadan bu konuda yapılan bir araştırmadan elde edilen verileri sizinle paylaşmalıyım. İşte erkeklerin en çok merak ettiği kadınların 5 sırrı:

Erkekler öncelikle kadınların neden sinsi olduğunu ve karşılarında kendilerini saf ve tuzağa düşmemeye çalışan bir av olarak hissettiklerini merak ediyormuş. İlginç değil mi? İkinci olarak erkekler, bir kaç kadının bir araya geldiklerinde neden hep bir ağızdan konuştuğunu, bu sırada birbirlerini nasıl dinleyebildiklerini ve bulundukları mekana gelen yakışıklıyı da nasıl kesebildiklerini öğrenmeyi çok istiyormuş.

Ayrıca erkekler kadınların nasıl erkekleri seksi bulduğunu çok merak ediyor ve bu konuda verdikleri yanıtları da pek gerçekçi bulmuyormuş. Kızlar! Bu veriye göre; erkek arkadaşınız ya da eşiniz mevki sahibi veya varlıklı ise ona olan aşkınız sorgulanıyor ve onu gerçekte çekici bulmadığınız düşünülüyor olabilir haberiniz olsun...

Erkeklerin kadınlar hakkında en çok merak ettiği şeylerden biri de etkilemek için onlara nasıl yaklaşılması gerektiğiymiş. İlk intiba çok önemli tabi ve bu veriye göre; erkekler buna çok özen gösteriyor. Son olarak erkeklerin düşünüp, gözlemleyip, araştırıp ve bir türlü yanıtını bulamadığı kadınlara ait diğer bir sır ise kadınların neden serseri erkekleri daha çekici bulduğudur?

Hakikaten! Sahi neden?