Kadınların en sık gördüğü 5 erotik rüya ve anlamları

Rüyanızda ünlü biriyle birlikte olmuş ya da kız arkadaşınızı öptüğünüzü görüp korkuyla uyanmışsınızdır. Peki bu rüyalar ne anlama geliyor? İşte beş erotik rüya tabiri.

Rüyada bir ünlüyle birlikte olmak



Rüyada bir ünlü ile birlikte olmak gerçek hayatta eksikliğini duyduğunuz bazı değerlerin varlığının habercisi. Birlikte olduğunuzu gördüğünüz bu ünlü kişi aslında sizin için kaliteyi temsil ediyor. Aradığınız şey daha iyi şartlar altında yaşamak başka bir deyişle... Ayrıca kendinize güveninizin de sonucunun bu rüyalar olduğunu biliyor musunuz? Bir diğer olasılık ise bu ünlüyü gerçekten arzuluyor olmanız. Yani sadece rüyada değil günlük yaşantınızda da onu gerçekten istiyorsanız, rüyalarınıza girmesi çok doğal...

Kalabalıkta sevişmek



Eğer kalabalık bir yerde herkesin önünde seviştiğinizi görüyor ve bundan keyif alıyorsanız, bu sizin bastırılmış cinsel dürtülerinizin olduğunu ve bir şok yaşamanız gerektiğini gösteriyordur. Eğer bu durum sizi rahatsız ediyorsa cinselliğinizden utanıyor, suçluluk duyuyor ve bir türlü denge kuramıyorsunuz demektir. Günlük hayatta kendinizi daha iyi ifade edebilmenin yollarını arasanız iyi olur. Size seks hayatınızı daha eğlendirici bir hale sokmanızı öneriyoruz.

Kız arkadaşınızın sevgilisiyle sevişmek



posta.com.tr'nin haberine göre, dostunuzun erkek arkadaşıyla birlikte olmak rüya da olsa pek de hoş bir durum değildir. Hemen paniğe kapılıp onu gerçekten istediğinizi düşünmeyin. Böyle bir rüya hayatınızda gün geçtikçe eksilen tutku ve tatminin habercisi.

Patronunuzla sevişmek



Bunun anlamı patronunuza aşk beslediğinizin bir göstergesi değil elbette. Çünkü rüyanızda patronunuzla birlikte olmak bir tür güç hesaplaşmasından ibaret. İş hayatınızda aldığınız sorumluluklar bir yana kendinizi güçsüz hissetmenizin bilinç altınıza yansıması bu şekilde.

Başka bir kadınla sevişmek



Rüyada başka bir kadınla sevişmek sıkça görülen bir olgudur. Eğer eşcinsel değilseniz böyle rüyalar görmek, eşcinsel olduğunuzu göstermez. Bir kadının size dokunması içinizdeki kadının daha çok ortaya çıktığını gösterir.