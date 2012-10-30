T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kadınların, 'cam tavan sendromu' mücadelesi

ANGİKAD, UNDP işbirliğiyle kadınların, kamu ve özel sektörlerde görev alabilmelerini sağlayıcı teşvik çalışmaları başladı

30 Ekim 2012 18:24

Kadınların, üst yönetime geçmeleri önünde engel olarak bilinen  ''cam tavan sendromunun'' aşılması kapsamında kılavuzluk ve koçluk eğitimi verileceği bildirildi.

Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği'nin (ANGİKAD) UNDP işbirliğiyle yapmış olduğu  ''Özel Sektör ve Kamu İşletmelerinin Üst Yönetiminde Kadın Temsili'' konulu uluslararası çalışma toplantısıyla ilgili taslak değerlendirme raporu hazırlandığı açıklandı.

Raporda, kadınların kamu ve özel sektörlerde görev alabilmelerini sağlayacı bir takım çalışmaların yapılmasına karar verildiği belirtildi. Buna ek olarak, başarılı iş modellerinin de kamuya bildirilmesinin kadınları teşvik edeceği ifade edildi.

Raporda, ''Kadınların erkek bakış açılı tuzaklardan etkilenmemelerini sağlamak ve daha fazla girişimci olmalarına yönelik onları teşvik etmek gerekir'' şeklinde ifadelere yer verildiği belirtildi.

ETİKETLER

angikadundpcam tavan sendromuraporkoçluk eğitimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24