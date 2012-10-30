Kadınların, 'cam tavan sendromu' mücadelesi

Kadınların, üst yönetime geçmeleri önünde engel olarak bilinen ''cam tavan sendromunun'' aşılması kapsamında kılavuzluk ve koçluk eğitimi verileceği bildirildi.

Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği'nin (ANGİKAD) UNDP işbirliğiyle yapmış olduğu ''Özel Sektör ve Kamu İşletmelerinin Üst Yönetiminde Kadın Temsili'' konulu uluslararası çalışma toplantısıyla ilgili taslak değerlendirme raporu hazırlandığı açıklandı.

Raporda, kadınların kamu ve özel sektörlerde görev alabilmelerini sağlayacı bir takım çalışmaların yapılmasına karar verildiği belirtildi. Buna ek olarak, başarılı iş modellerinin de kamuya bildirilmesinin kadınları teşvik edeceği ifade edildi.

Raporda, ''Kadınların erkek bakış açılı tuzaklardan etkilenmemelerini sağlamak ve daha fazla girişimci olmalarına yönelik onları teşvik etmek gerekir'' şeklinde ifadelere yer verildiği belirtildi.