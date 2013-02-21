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Yaşam

Kadınların bacakları reklam panosu oldu

Absolute Territory adlı şirketin sözcüsü: 18 yaşını dolduran ve herhangi bir sosyal ağda 20’den fazla kontağı olan her kadının bacaklarını reklam için kullanılabilir

21 Şubat 2013 16:02

Japonya’da Absolute Territory adlı şirket kadınların bacaklarını reklam alanı olarak kiralıyor. Kasım ayından itibaren bin 300 başvuru alan şirketin sözcüsü Eichi Atsumi, 18 yaşını dolduran ve herhangi bir sosyal ağda 20’den fazla kontağı olan bir kadının bacaklarını reklam için kullanılabileceğini söyledi.

Kadınların yapması gereken ise dövme şeklinde olan reklamı bacağına yapıştırmak ve mini etek giymek. 8 saat boyunca reklamı halka açık alanlarda göstermek zorunda olan kadınların, çalıştıklarını kanıtlamak için fotoğraflarını Facebook ve Twitter’a yüklemesi gerekiyor.
 

Bu ilginç ve tartışmalı reklam stratejisini sadece markalar kullanmıyor. Daily Mail’in haberine göre, en son Green Day grubu son albümlerinin tanıtımı için aynı yöntemi seçti.

(ntvmsnbc)

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