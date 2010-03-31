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Yaşam

Kadınları kızdıran oyun

Bu bilgisayar oyunu başta kadınlar olmak üzere çoğu kişinin tepkisini çekti

31 Mart 2010 03:00

T24 - Bu bilgisayar oyunu başta kadınlar olmak üzere çoğu kişinin tepkisini çekti

Dünyada hızla yayılan bilgisayar oyunu kadınlar başta olmak üzere birçok kişinin tepkisini topladı. CNN’in haberine göre oyun bir tren istasyonunda bir genç kızın oyuncunun yanına yaklaşıp “Yardımcı olabilir miyim?” demesiyle başlıyor. O andan itibaren oyuncu kıza saldırıyor, kendisini trende takip ediyor ve hatta köşeye sıkıştırıp defalarca tecavüz ediyor. Oyunun bir safhasında kız hamile kalıp oyuncu tarafından kürtaja bile zorlanabiliyor. Oyunun mantığı şu: Bu kız oyuncuyu kendisini trende taciz etmekle suçluyor, oyuncu da intikam almaya çalışıyor.

Dolayısıyla özellikle uluslararası kadın hakları gruplarının oyuna tepki göstermesi kaçınılmaz. Taina Bien-Aime oyunun dünyanın her yerinde raflardan kaldırılmasını sağlamış. Equality Now isimli örgütün sözcüsü olan Bien-Aime, “Bu oyunun piyasada asla olmaması gerek” dedi. Ancak yaşanan tartışmalar oyunun internet üzerinden hızla yayılmasına neden oldu.



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