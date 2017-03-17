'Kadınları Anlama Araştırması'na göre en büyük korkular terör ve aile içi şiddet

Türkiye'nin 34 ilinde 14 bin kadınla görüşülerek yapılan kapsamlı araştırmanın sonuçlarına göre, Türk kadını en çok terör ve aile içi şiddetten korkuyor, eskiye özlem duyuyor, kendi işinin patronu olmak istiyor.

Hürriyet'ten Elif Ergu'nun haberine göre, sonuçları, araştırmayı yapan Avon Türkiye Genel Müdürü Orkun Gül ve İPSOS Yöneticisi Neslihan Sezer açıkladı. Sezer'in, "İki yıl önce terör korkusu birinci sırada değildi. Sonuçlara baktığımızda, kadınlar eskiye göre daha gelenekçi ve daha muhafazakâr" diye değerlendirdiği araştırmaya göre, Türkiye’de kadınların yüzde 57’si ağırlıklı olarak geleneklerine bağlı olduğunu, alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçmeyeceğini söylüyor.

"Aman böyle komşum olmasın"

Yüzde 75’i eskiden insanların daha mutlu olduğunu düşünüyor.

Kadınların komşu olmak istemediği gruplar arasında yüzde 64 ile alkol kullananlar, yüzde 61 ile eşcinseller, yüzde 44 ile evli olmayan çiftler ilk sıraları alıyor. Her 10 kadından 5’i iki haftada bir veya daha sık akraba ziyareti yapıyor, her 5 kadından 1’i sık sık arkadaşlarıyla evde buluşuyor. En favori hobileri arasında yüzde 48 oranıyla kek-pasta yapmak yer alıyor. Bu kapsamlı araştırmanın diğer ilginç bazı sonuçları şöyle:

"5'te 1'i koca şiddeti nedeniyle boşanıyor"

Kadınların en büyük hayali çocukları için iyi bir gelecek sağlamak.

İkinci sırada kendi işini kurma var, bunu ev almak izliyor.

10 kadından 3’ü kendisinin ya da bir yakınının aile içi şiddete maruz kaldığını söylüyor.

Boşanan kadınların yüzde 20.8’inin boşanma nedeni şiddet.

Kadınları en çok terör korkutuyor.

Kadınların sonraki en önemli iki korkusu şiddet ve taciz.

Yüzde 73’ü aile içi şiddete karşı alınacak önlemlerin etkili olacağını düşünüyor.

Araştırmaya dahil edilen kadınlarla ilgili TÜİK verileri şöyle:

Kadınlar toplam nüfusun yüzde 49.8’ini oluşturuyor.

Okuma-yazma bilmeyen kadınların oranı erkeklerin 5 katı.

Kadınların ortalama evlilik yaşı 24 iken erkeklerde bu yaş 30.

Günde 4 saat 17 dakikalarını ev ve aile bakımına ayırıyorlar.

İşgücüne katılım oranları, erkeklerin yarısı.

Her 4 kadından biri obezite ile mücadele ediyor.

Her 10 kadından 4’ü aile içi şiddet mağduru.

Her 10 kadından 8’i disko, gece kulübü, bar gibi eğlence yerlerine, 7’si tiyatroya, konsere, operaya neredeyse hiç gitmiyor.

Her 10 kadından 6’sı birçok sorumluluğu bir arada taşıdığı ve bunlara yetişmekte zorlandığı fikrinde.

Kadınların yarısı, ailesi ve kendine daha fazla zaman ayırmak için daha az kazanabileceğini belirtiyor.

Her 4 kadından 1’inin hayali, her şeyi bırakıp, daha sade bir hayata geçmek.

Yaklaşık yarısı, Türkiye’de kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğunu düşünüyor.

4’te 1’i, kadının kocadan fazla maaş almasını uygun bulmuyor.

Yüzde 72’si sokakların güvenli olmadığını düşünüyor.

Her 10 kadından 6’sı çocuklarının geleceği için endişeli.

Her 10 kadından 2’si hava karardıktan sonra yaşadığı mahallede kendini güvende hissetmiyor.

Her 10 kadından 1’i ise gündüzleri dahi mahallesinde kendini güvende hissetmiyor.

Ek geliri, ilave parayı kocasına vereceğini söyleyen yok.

Kadınların yüzde 74’ü kredi kartı kullanmıyor.

Kadınların yüzde 73’ünün ehliyeti yok.