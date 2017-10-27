Kadınlardan tacize karşı #MeToo çığlığı

5 Ekim tarihinde New York Times gazetesinde yayınlanan özel haberde ünlü Hollywood prodüktörü Harvey Weinstein’in birlikte çalıştığı kadınları taciz ettiği ortaya çıkarılmıştı.

Haber sonrasında aralarında Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Rose McGowen ve Asia Argento'nun da bulunduğu birçok ünlü kadın Harvey Weinstein ile çalıştıkları dönemde benzer tacizlere maruz kaldıklarını açıkladı.

Weinstein tarafından uğramış oldukları tacizi seneler sonra da olsa açıklayan kadınların hikayeleri Twitter'da da yankı buldu. Oyuncu Alyssa Milano, Twitter üstünden cinsel tacize uğramış herkesi #MeToo” (Ben de) etiketini kullanmaya ve bu yolla problemin aslında ne kadar yaygın olduğunu göstermeye çağırdı.

Çağrı sonrasında dünyanın dört bir yanından binlerce kadın “Ben de” diyerek cinsel tacize maruz kaldıklarını ifşa etti.

Sosyal medya üzerinden cinsel tacize uğramış olduklarını belirten kadınlar arasında Sherly Crow, Björk, Evan Rachel Wood, Melanie Lynskey, Patricia Arquette gibi isimler de bulunuyor.

Alyssa Milano, 24 Ekim'de Twitter üstünden yaptığı paylaşımla 85 ülkeden 1 milyon 700 bin kişinin #MeToo etiketi ile çağrıya ses verdiğini açıkladı.

DW/MY/HS

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