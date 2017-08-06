Kadınlardan Maçka Parkı'nda eylem: Şortumu da giyerim başörtümü de takarım

Kadınların giyimine yönelik son günlerde artan taciz ve saldırılara dikkat çekmek amacıyla İstanbul Maçka Parkı'nda biraraya gelen bir grup kadın "Kıyafetime Karışma" eylemi gerçekleştirdi. "Şortumu da giyerim başörtümü de takarım" diyen kadınlar, müftülüklere verilen nikâh yetkisini de eleştirdi.

Maçka Kadın Buluşması adı altında biraraya gelen kadınlar, "Hak, hukuk, adalet,", "Müftülük işine bak, hayatıma karışma", "Şortumu da giyerim başörtümü de takarım" şeklinde sloganlar attı.

Erkeklerin de destek verdiği buluşmada, kadınlar hem sorunlarını konuştu, hem çimlere oturup piknik yaptı. Parkta bir ağacı dilek ağacına çeviren kadınlar, geleceğe yönelik temennilerini kağıtlara yazdılar.

"Kimsenin kimseye kardışmadığı bir dünya diledim"

Dilek ağacına dileğini asan Melisa Ökergün, "Kimsenin kimsenin kıyafetine karışmadığı güzel bir dünya olsun" yazdım. Aklıma ilk bu geldiği için bunu yazdım. Herkesin özgürlüğü kendinedir. Kim ne isterse onu giyer kim ne isterse onu yapar" dedi.

"Şort da giyeriz, uzun elbise de"

Kadının giyeceği kıyafete hiçbir şekilde karışılmaması gerekçesiyle eyleme katıldığını belirten Zerrin Adısanoğlu, "Başımızı ister açarız, ister kapatırız. Şort da giyeriz istersek uzun elbise de giyeriz. Hiçkimsenin kıyafetine karışılmasını istemiyoruz" diye konuştu.

"Herkes için özgürlük"

Elmas Kaygısız, "Ben bir kadınım ancak herşeyden önce bir insanım. İnsanca yaşayalım istiyorum. Özellikle politikacılar ellerini bizlerin üzerinden çeksin. Türbanlı kızlarımızın üniversiteye alınmamalarına da karşıydım. Şimdi benim kızım, şortlu gezerken birinin ona müdahalesine de karşıyım. Yani herkes için özgürlük diyoruz. Biz kadınız, ne giyeceğimize kimse karar vermesin" şeklinde konuşt

Eyleme 6 aylık oğlu Mert Ali ile gelen Serpil Sungur Tokel ise "Çocuğumun ileride kadınların kıymetini bilmesi onlara değer vermesi, kardeşlerinin, ablalarının, arkadaşlarının ayrımcılık içinde yaşamamaları için buraya geldik" ifadelerini kullandı.