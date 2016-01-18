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Yaşam

Kadınlardan Kadıköy’de sokak isimlerini değiştirme eylemi

Erkek isimlerinin yer aldığı sokak adlarını gösteren tabelaların yanına kadınların isimlerinin yer aldığı mor tabelaları asıldı

18 Ocak 2016 19:28

Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu, 16 Ocak'ta İstanbul Kadıköy'de sokak isimlerini hayatını savunan kadınların isimleriyle değiştirdi.

CNN Türk’te yer alan habere göre,  Yaklaşık 200 kadın ve LGBTİ örgütü ile grubunun üye olduğu Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu, 16 Ocak günü Kadıköy Yeldeğirmeni'nde yaptığı eylemde sokak isimlerini hayatını savunan kadınların isimleriyle değiştirdi.

Kadınlar, çoğunlukla erkek isimlerinin yer aldığı sokak adlarını gösteren tabelaların yanına kadınların isimlerinin yer aldığı mor tabelaları astı.

Maruz kaldığı erkek şiddeti sonucunda, hayatını kurtarmak için şiddeti uygulayan erkeği öldürmek ya da yaralamak zorunda kalan kadınların isimleri sokaklara asılırken, etraftan destek verenler oldu.

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