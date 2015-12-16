Kadınlardan “Dünyaya Başkaldırıyoruz” konferansı

Türkiye, Filistin, Küba ve Rojava’dan gelen kadınlar, 19-20 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da bir araya gelerek şiddetten eğitime, sağlıktan sanata, çalışma hayatından savaşa ve göçe, kadın mücadelesini konuşacak.

Bianet’in haberine göre Emekçi Kadınlar’ın (EKA) düzenlediği konferans katılımcıları arasında Cumartesi Anneleri, Barış Anneleri, avukat Erken Keskin, HDP milletvekili Feleknaz Uca, avukat Fethiye Çetin, HDK Eş Sözcüsü Sebahat Tuncel, DTK Eşbaşkanı Selma Irmak gibi birçok isim var.

Meslek örgütleri ve sendikalardan kadın temsilcilerin konuşmacı olarak katılacağı konferansa Filistin Eğitim Bakanlığı, Küba Kadın Federasyonu, Rojava Kadın Konseyi ve Rojava Yasama Meclisi’nden kadınlar da gelecek.

İstanbul Şişli’de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda düzenlenecek konferansın programı şöyle:

19 Aralık 2015 Cumartesi Saat: 12.00-19.30

Kadın ve Şiddet! Neden Öldürülüyoruz?:

Av. Eren KESKİN

Av. Emel DİRİL

Av. Feyza ALTUN

Av. Sebahat GENÇTARİH CEBE

Eğitimde Kadın:

Yasemin AKYÜZ (Van Eğitim-Sen)

Sağlıkta Kadın

Amine İMRET (Sağlık Emekçileri Sendikası)

Çevre ve Kadın

Ece SOYDAN (Gaziosmanpaşa Dayanışması)

Çocuklarından Doğan Analar:

Barış Anneleri

Cumartesi Anneleri

Devrimci Tutsak Aileleri

Gezi Anneleri

12 Eylül Anneleri - Sevim Erdem (Yönetmen)

Zindanda Kadın Olmak - Aysel Bölücek Serdar

Hediye Aksoy

Sanatsal Yaratım Sürecinde Kadın:

Berrin TAŞ (Şair)

Gonca GÜMÜŞAYAK (Dansçı)

Hale İŞSEVER (Sine-Sen Genel Sekreteri)

İnci BİLALOĞLU (Tiyatro Simurg)

Lisa Çalan (Yönetmen)

Neşe DARICA (Haber Aktivisti)

Rugeş KIRICI (MKM-Tiatra Jiyana Nu)

Sena ŞAT (Çizer)

20 Aralık 2015 Pazar Saat: 12.00-19.30

Çalışma Yaşamında Kadın:

Ebru SARGICI (Avukat)

Yrd.Doç.Dr.Melda YAMAN (19 Mayıs Üniversitesi)

Özge YURTTAŞ (Basın-İş Genel Sekreteri)

Saime ATAKAN (Avukat)

Serpil KAPLAN (EKA- Emekçi Kadınlar)

Savaş Göç ve Kadın:

Feleknaz Uca (HDP Milletvekili)

Fethiye ÇETİN (Avukat-Yazar)

Jale ERGÜN AKYÜZ (Sosyal Pedagog-Almanya)

Selen REYHAN (Devrimci Öğrenci Birliği-Antakya)

Şenay ÖZDEN (Hamiş Suriye Kültür Evi)

21. Yüzyılda Kadının Durumu Mücadele Yol ve Yöntemleri:

Sebahat TUNCEL (HDK Eş Sözcüsü)

Selma IRMAK (DTK Eşbaşkanı)

Sibel ÖZBUDUN (Akademisyen-Yazar)

Songül YÜCEL (Önsöz Dergisi Genel Yayın Yönetmeni)

Kadının Özgürlük Mücadelesi ve Uluslararası Deneyimler:

Filistin: Basema Abedal Shlaldeh (Filistin Eğitim Bakanlığı)

Küba : Mariela Castro (Küba Kadın Federasyonu)

Rojava: Amina Bekir (Rojava Kadın Konseyi Başkanı)

Berivan Joma(Rojava Kadın Konseyi)

Rengin Yosif (Rojava Yasama Meclisi Uyesi)