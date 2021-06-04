Kadınlardan 19 Haziran'daki miting için çağrı: "İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmediğimizi ilan etmek için bir araya geliyoruz"

88 kadın derneği ve STK, Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırılan İstanbul Sözleşmesi için 19 Haziran’da İstanbul’da “Büyük Kadın Mitingi” düzenleyecek.
"İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmaya dönük, bu hukuksuz kararı tanımıyor ve kabul etmiyoruz!"
İmzacılar mitinge dair yaptıkları açıklamada, "20 Mart 2021’de gece yarısı tek adamın çıkardığı ve onayladığı kararla Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’nden çekileceğini duyurdu. Kadınların ve LGBTİ+’ların şiddetten korunması ve eşitlik haklarımızın güvenceye alınması için temel önemde olan İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmaya dönük, bu hukuksuz kararı tanımıyor ve kabul etmiyoruz! Çünkü biliyoruz ki eşitlik hakkımız için verdiğimiz mücadelenin belgesi olan İstanbul Sözleşmesi’ni yok etmek isteyenler, eşitsizliğe, şiddete, cinayetlere, tacize, çocuk istismarına, ayrımcılığa, nefret diline, düşmanlaştırmaya, savaş politikalarına, kutuplaştırmaya, emeğimizin gaspına, evlerin, sokakların, işyerlerinin hapishane haline getirilmesine karşı verdiğimiz mücadeleyi de yok etmek istiyor. Ve iktidar-mafya iş birliğinin bir kez daha ayyuka çıktığı, erkek-devlet şiddetinin bir kez daha teşhir olduğu bu günlerde görüyoruz ki İstanbul Sözleşmesi’ni bir gece yarısı ortadan kaldırmak isteyenler hayatlarımıza kast etmek, bizi olan bitene 'seyirci' kılmak istiyor." ifadesini kullandı.
TIKLAYIN | 20 maddede İstanbul Sözleşmesi nedir?
TIKLAYIN | Akademisyen ve hukukçular İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına ilişkin ne düşünüyor?
TIKLAYIN | STK ve kadın dernekleri gözünden İstanbul Sözleşmesi tartışması; neden başladı, önümüzdeki süreç ne getirecek?
TIKLAYIN | İstanbul Sözleşmesi tartışması siyasi partiler tarafında nasıl ilerliyor?
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Haklarımıza yönelik saldırıların gündeme geldiği ilk günden beri sosyal medya eylemlerinden sokak eylemlerine yükselttiğimiz itirazımızı sürdürüyor, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek isteyenlerin, erkek-devlet şiddeti ve çocuk istismarını “tolere edilebilir” görenlerin, yaşamlarımızı bir sözlerine bağlı zannedenlerin karşısında haklarımızı ve hayatlarımızı savunuyor, 19 Haziran 2021’de İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmediğimizi ilan etmek için ülkenin dört bir yanından yola çıkarak İstanbul’da bir araya geliyoruz!
Biz, evlerde, sokaklarda, meydanlarda, işyerlerinde, balkonlarda, sosyal medyada ses çıkaran, haklarına sahip çıkma kararlılığında olan milyonlarız. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının yürürlüğe gireceği 1 Temmuz günü yaklaşırken itirazımızı, isyanımızı, kararlılığımızı en güçlü haliyle, hep birlikte ortaya koymak için EŞİK’in (Eşitlik için Kadın Platformu) çağrıcılığında bir araya geldik. Hep birlikte örgütlenmesini üstlendiğimiz bu mitingde bir kez daha haklarımızdan, mücadelemizden ve İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmediğimizi haykıracağız.
Erkek şiddetinin ve çocuk istismarının faili ve aklayanı olanların İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine; haklarımıza ve hayatlarımıza yönelik saldırılarına karşı birlikteyiz ve çok güçlüyüz! Biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik bu saldırılar, kazanılmış diğer haklarımıza yönelik saldırıların da önemli bir adımı. Tek bir hakkımızdan bile vazgeçmeyeceğimizi ilan ediyor, hayatlarımıza sahip çıkıyor, 19 Haziran’da Türkiye’nin her yerinden birlikteliğimizi ve gücümüzü ortaya koymak için bir kez daha buluşuyoruz.
Tüm kadınları ve LGBTİ+ları İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz Büyük Kadın Mitingine çağırıyoruz! Sen yoksan bir eksiğiz… 19 Haziran’da, İstanbul Sözleşmesi’nin imzaya açıldığı İstanbul’dayız! Susmuyoruz! Korkmuyoruz! İtaat etmiyoruz! İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz…
***
MİTİNG İMZACILARI
Adana Şerife Bacı Kadın Platformu
Alevi Kadınlar Birliği
Alevi Kültür Derneği Kocaeli Şubesinden kadınlar
Anadolu Kadın Hareketi
Ankara Kadın Platformu
Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
Anti-Kapitalist Kadınlar
AraRenk Fanzin Feminist Yayın Kolektifi
Avcılar Kadın Platformu
Ayvalık Kadın İnisiyatifi
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
CHP Denizli Kadın Kolları
CHP Sol Kanat Kadın Hareketi
Çamcı Kültür Merkezi
Çanakkale Kadın Dayanışması
Çanakkale Kadın Platformu
Demir Leblebi
Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği
Denizli LGBTİ Aileleri Grubu
Dersim Dernekleri Federasyonu’ndan Kadınlar
DSİP’li Kadınlar
Edremit Kadın Platformu
Edremit Kent Konseyi Kadın Meclisi
Ekmek ve Gül
Ekoloji Birliği Kadın Meclisi
ELDER El Emeğini Değerlendirme Derneği Kadın Danışma Merkezi
Emek Partili Kadınlar
Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği
Eskişehir Kadın Platformu
Eşitlik İçin Kadın Platformu
FeminAmfi
Filmmor
Foça Barış Kadınları
Gaziemir Kent Konseyi Kadın Meclisi
Genç Eşitlik Platformu
Günebakan Kadın Derneği
Halkevci Kadınlar
HDK LGBTİ+ Meclisi
HDP Kadın Meclisi
Izmir Güzelbahçe Kent Konseyi Kadın Meclisi
İlerici Kadınlar Meclisi
İmece Kadın Dayanışma Derneği
İstanbul Sözleşmesi Ankara Kampanya Grubu
İskenderun Kadın Platformu
İşçi Kadın Meclisleri
İzmir Güzelbahçe Kent Konseyi Kadın Meclisi
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri
Kadın Dayanışması
Kadın Dayanışma Derneği-Bandırma
Kadın Savunma Ağı
Kadın Zamanı Derneği
Kadınlar Derneği ( KADIN-DER)
Kadınların Kurtuluşu
Kampüs Cadıları
KAZETE
KESK Kadın Meclisi
Kırkyama Kadın Dayanışması
Kırmızı Biber Derneği
Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği
Koza Kadın Derneği
Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması
Kuşadası Kadın Platformu
Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi
Liberfe
Lise Kadın Meclisleri
Mardin Şahmaran Kadın Platformu
Mersin Lgbt 7 Renk Derneği
Mimoza Kadın derneği
Mor Dayanışma
Mor Sarmaşık
Nar Kadın Dayanışması
Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi
ODTÜ Kadın Dayanışması
Rosa Kadın Derneği
Sokak Cadıları Kadın Derneği
Sosyal Dayanışma Ağı -SODA
Sosyalist Kadın Hareketi
Star Kadın Derneği
Stockholm Solidaritets föreningen
Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk Çalışmaları Grubu
TJA (Özgür Kadın Hareketi)
Tümbelsen Ankara 1 ve 2 No’lu Şube Kadın Sekreterliği
Türk Kadınlar Konseyi Derneği Mersin Şubesi
Üçüncü Mesai
Üniversite Kadın Meclisleri
Üniversiteli Kadın Kolektifi
Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği
Yeşil Sol Partili Kadınlar