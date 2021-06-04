Kadınlardan 19 Haziran'daki miting için çağrı: "İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmediğimizi ilan etmek için bir araya geliyoruz"

88 kadın derneği ve STK, Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırılan İstanbul Sözleşmesi için 19 Haziran’da İstanbul’da “Büyük Kadın Mitingi” düzenleyecek.

"İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmaya dönük, bu hukuksuz kararı tanımıyor ve kabul etmiyoruz!"

İmzacılar mitinge dair yaptıkları açıklamada, "20 Mart 2021’de gece yarısı tek adamın çıkardığı ve onayladığı kararla Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’nden çekileceğini duyurdu. Kadınların ve LGBTİ+’ların şiddetten korunması ve eşitlik haklarımızın güvenceye alınması için temel önemde olan İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmaya dönük, bu hukuksuz kararı tanımıyor ve kabul etmiyoruz! Çünkü biliyoruz ki eşitlik hakkımız için verdiğimiz mücadelenin belgesi olan İstanbul Sözleşmesi’ni yok etmek isteyenler, eşitsizliğe, şiddete, cinayetlere, tacize, çocuk istismarına, ayrımcılığa, nefret diline, düşmanlaştırmaya, savaş politikalarına, kutuplaştırmaya, emeğimizin gaspına, evlerin, sokakların, işyerlerinin hapishane haline getirilmesine karşı verdiğimiz mücadeleyi de yok etmek istiyor. Ve iktidar-mafya iş birliğinin bir kez daha ayyuka çıktığı, erkek-devlet şiddetinin bir kez daha teşhir olduğu bu günlerde görüyoruz ki İstanbul Sözleşmesi’ni bir gece yarısı ortadan kaldırmak isteyenler hayatlarımıza kast etmek, bizi olan bitene 'seyirci' kılmak istiyor." ifadesini kullandı.

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Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Haklarımıza yönelik saldırıların gündeme geldiği ilk günden beri sosyal medya eylemlerinden sokak eylemlerine yükselttiğimiz itirazımızı sürdürüyor, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek isteyenlerin, erkek-devlet şiddeti ve çocuk istismarını “tolere edilebilir” görenlerin, yaşamlarımızı bir sözlerine bağlı zannedenlerin karşısında haklarımızı ve hayatlarımızı savunuyor, 19 Haziran 2021’de İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmediğimizi ilan etmek için ülkenin dört bir yanından yola çıkarak İstanbul’da bir araya geliyoruz!

Biz, evlerde, sokaklarda, meydanlarda, işyerlerinde, balkonlarda, sosyal medyada ses çıkaran, haklarına sahip çıkma kararlılığında olan milyonlarız. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının yürürlüğe gireceği 1 Temmuz günü yaklaşırken itirazımızı, isyanımızı, kararlılığımızı en güçlü haliyle, hep birlikte ortaya koymak için EŞİK’in (Eşitlik için Kadın Platformu) çağrıcılığında bir araya geldik. Hep birlikte örgütlenmesini üstlendiğimiz bu mitingde bir kez daha haklarımızdan, mücadelemizden ve İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmediğimizi haykıracağız.

Erkek şiddetinin ve çocuk istismarının faili ve aklayanı olanların İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine; haklarımıza ve hayatlarımıza yönelik saldırılarına karşı birlikteyiz ve çok güçlüyüz! Biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik bu saldırılar, kazanılmış diğer haklarımıza yönelik saldırıların da önemli bir adımı. Tek bir hakkımızdan bile vazgeçmeyeceğimizi ilan ediyor, hayatlarımıza sahip çıkıyor, 19 Haziran’da Türkiye’nin her yerinden birlikteliğimizi ve gücümüzü ortaya koymak için bir kez daha buluşuyoruz.

Tüm kadınları ve LGBTİ+ları İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz Büyük Kadın Mitingine çağırıyoruz! Sen yoksan bir eksiğiz… 19 Haziran’da, İstanbul Sözleşmesi’nin imzaya açıldığı İstanbul’dayız! Susmuyoruz! Korkmuyoruz! İtaat etmiyoruz! İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz…

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MİTİNG İMZACILARI

Adana Şerife Bacı Kadın Platformu

Alevi Kadınlar Birliği

Alevi Kültür Derneği Kocaeli Şubesinden kadınlar

Anadolu Kadın Hareketi

Ankara Kadın Platformu

Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği

Anti-Kapitalist Kadınlar

AraRenk Fanzin Feminist Yayın Kolektifi

Avcılar Kadın Platformu

Ayvalık Kadın İnisiyatifi

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

CHP Denizli Kadın Kolları

CHP Sol Kanat Kadın Hareketi

Çamcı Kültür Merkezi

Çanakkale Kadın Dayanışması

Çanakkale Kadın Platformu

Demir Leblebi

Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği

Denizli LGBTİ Aileleri Grubu

Dersim Dernekleri Federasyonu’ndan Kadınlar

DSİP’li Kadınlar

Edremit Kadın Platformu

Edremit Kent Konseyi Kadın Meclisi

Ekmek ve Gül

Ekoloji Birliği Kadın Meclisi

ELDER El Emeğini Değerlendirme Derneği Kadın Danışma Merkezi

Emek Partili Kadınlar

Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği

Eskişehir Kadın Platformu

Eşitlik İçin Kadın Platformu

FeminAmfi

Filmmor

Foça Barış Kadınları

Gaziemir Kent Konseyi Kadın Meclisi

Genç Eşitlik Platformu

Günebakan Kadın Derneği

Halkevci Kadınlar

HDK LGBTİ+ Meclisi

HDP Kadın Meclisi

Izmir Güzelbahçe Kent Konseyi Kadın Meclisi

İlerici Kadınlar Meclisi

İmece Kadın Dayanışma Derneği

İstanbul Sözleşmesi Ankara Kampanya Grubu

İskenderun Kadın Platformu

İşçi Kadın Meclisleri

İzmir Güzelbahçe Kent Konseyi Kadın Meclisi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri

Kadın Dayanışması

Kadın Dayanışma Derneği-Bandırma

Kadın Savunma Ağı

Kadın Zamanı Derneği

Kadınlar Derneği ( KADIN-DER)

Kadınların Kurtuluşu

Kampüs Cadıları

KAZETE

KESK Kadın Meclisi

Kırkyama Kadın Dayanışması

Kırmızı Biber Derneği

Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği

Koza Kadın Derneği

Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması

Kuşadası Kadın Platformu

Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi

Liberfe

Lise Kadın Meclisleri

Mardin Şahmaran Kadın Platformu

Mersin Lgbt 7 Renk Derneği

Mimoza Kadın derneği

Mor Dayanışma

Mor Sarmaşık

Nar Kadın Dayanışması

Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi

ODTÜ Kadın Dayanışması

Rosa Kadın Derneği

Sokak Cadıları Kadın Derneği

Sosyal Dayanışma Ağı -SODA

Sosyalist Kadın Hareketi

Star Kadın Derneği

Stockholm Solidaritets föreningen

Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk Çalışmaları Grubu

TJA (Özgür Kadın Hareketi)

Tümbelsen Ankara 1 ve 2 No’lu Şube Kadın Sekreterliği

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Mersin Şubesi

Üçüncü Mesai

Üniversite Kadın Meclisleri

Üniversiteli Kadın Kolektifi

Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği

Yeşil Sol Partili Kadınlar