Kadınlarda sigara kullanımı artıyor!

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bölümü sorumlusu Prof.Dr. Nil Molinas Mendel, akciğer kanserinin yüzde 85 oranında neden olduğu sigara kullanımında Sağlık Bakanlığı'nın bir dizi uygulamaları ile birlikte erkeklerde önemli bir düşüş gözlenmesine karşın, kadınlarda içiciliğin arttığını söyledi.

Türk Akciğer Derneği (TAKD) ve Akciğer Kanserleri Derneği (AKAD) tarafından ortaklaşa düzenlenen Ulusal Akciğer Kongresi Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde devam ediyor.

Türk Akciğer Kanseri Derneği Başkanı ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bölümü sorumlusu Prof.Dr. Nil Molinas Mendel, akciğer kanseri olgularında sigara kullanım oranının yüzde 85'ler düzeyinde olduğunun bilimsel verilerle ortaya konulduğunu belirterek, Türkiye'de erkeklerde en sık görülen kanser türü konumundaki akciğer kanserinin kadınlarda da 4'üncü sırada yer aldığını belirtti. 2008 yılı verilerine göre yeni akciğer kanseri hasta sayısının 33 bin olarak belirlendiğini hatırlatan Mendel, kansere bağlı ölümler sıralamasında da her iki kadın ve erkeklerde de Akciğer kanserinin en üst sırada yer aldığını kaydetti.

Akciğer kanserinin önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini dile getiren Prof.Dr. Mendel, pasif içicilerde bile yüzde 5 düzeyinde görülen akciğer kanserinin hiç sigara içmemiş kişilere göre, sigara içenlerde görülme riskinin 20 misli fazla olduğuna dikkat çekti. Türk Akciğer Kanseri Derneği Başkanı ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bölümü sorumlusu Prof.Dr. Nil Molinas Mendel, akciğer kanserine neden olan sigara kullanımının erkekler arasında azalmasına karşın, kadınlarda oranının yükselme süreci içerisine girdiğini dile getirerek şöyle konuştu;

"Akciğer kanserinin ana nedenlerinden biri olan sigara kullanımının önlenmesine ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen özel çabalarla sigara biraz hayatımızdan uzaklaştırılmış hale gelirken, kadınlarda halen devam eden içicilik, kanser oranını artırmaktadır. Akciğer kanseri, yüzde 85 oranında sigaranın neden olduğu hastalık olarak dikkati çekmektedir. Sigara içmemekle akciğer kanserinin önlenebilir bir hastalık olarak önümüze çıkmaktadır."

Kongrenin 17 Mart 2013 tarihinde tamamlanacağını söyleyen Prof.Dr. Mendel, kongre sürecince, akciğer kanseri konusunda günümüzdeki yenilikler, erken tanı ve sonraki aşamalarındaki yeniliklerinde tartışıldığını ifade etti. Prof.Dr, Mendel, "Bu çabaların yanı sıra kongrede ayrıca tedavi noktasındaki yeni yaklaşım ve ilaçlar ile akciğer kanserinin tek bir tür hastalık olmadığını vurguluyoruz. Akciğer kanserinde hücre tipi tedavi şeklimizi son derece önemli şekilde etkilemekte, hem doğru parça alınması ve teşhis alınması ve deneyimli patologlarca hastalığın alt gruplarının tanımlanması gerekmektedir. Bu tanımlanmanın içerisinde daha sonra moleküler yapılarının incelenmesine neden olacak bir takım verilerin elimizde olması gerekiyor. Yeni hedefli tedavi yöntemlerinin her hastaya uymadığı, ama uygun hasta seçiminde de çok başarılı olduğu bir gerçek.Bu anlamda doğru bir tanım koyduktan sonra hastalara erken evreden itibaren yeni ilaçlarla yardımcı olabilme şansımız olmaktadır.Bu anlamda çok büyük çalışmalar yapılmakta. Bazen bir hücrenin içinde 10 taneden fazla mutasyon tespit edilebilmekte, dolayısıyla hastalara bu tür seçenekleri sunmamız gerekir.Mutlaka doğru teşhis ve arkasından da doğru yapılacak ayırıcı tanılarla hücre bazında bireysel tedavi yöntemlerini hastalarımıza kullanabiliriz."

Prof.Dr. Mendel yapılan bir dizi araştırmalarda halen ülke genelinde 16 milyon kişinin sigara kullandığını belirtti. Prof.DR. Mendel, kadınların sigara içiciliğinin arttığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Türkiye'de 16 milyon kişinin sigara içtiğini biliyoruz. Erkeklerde yüzde 31'den 27'ye düşen sigara içiciğliği kadınlarda yüzde 9'dan 10'a çıktı. Erkekler sigarayı azaltma yolunda, ama bayanlarda da bu azalmanın gerçekleşmesini istiyor ve bekliyoruz."

Akciğer kanseri konusunda yapılan en kapsamlı olduğu belirtilen kongrede, 1'i yabancı, 123 öğretim üyesinin oturum başkanı ve konuşmacı olarak görev yaptı. 300 akademisyenin izlediği kongre sürecinde 2 konferans,18 panel,49 poster bildiri,12 sözel bildiri,1 münazara,1 uydu sempozyumu ve 2 de interaktif sunum gerçekleştirildi.