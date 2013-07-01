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Yaşam

Kadınlara göre 'en çekici erkek'

Baskınlık, çekicilik ve güçlülük kriterleri göz önüne alınarak yapılan araştırmada, "en düşük puanı" seyrek saçlı erkekler aldı

01 Temmuz 2013 10:09

Araştırma, kadınların gür saçlı erkekleri, kellerden daha çekici bulduğunu gösterdi. Ancak bu sonuç, 'kellerin hiç şansı yok' anlamına gelmiyor. Çünkü kadınların kelleri, gür saçlı erkeklerden daha baskın ve güçlü gördüğü de araştırma sonuçları arasında.
 
Kadınların, erkerleri saç ve sakal miktarına göre değerlendirdikleri belirlendi. "Social Psychological and Personality Science" dergisinde yayımlanan araştırmada, kadınların gür saçlı erkekleri, kellerden biraz daha fazla çekici bulduğu görüldü. Ancak kadınların kelleri, gür saçlı erkeklerden daha baskın ve güçlü gördüğü de ortaya çıktı.

Baskınlık, çekicilik ve güçlülük kriterleri göz önüne alınarak yapılan araştırmada, "en düşük puanı" seyrek saçlı erkekler aldı. "Evolution and Human Behavior" dergisinde yayımlanan bir başka araştırmada ise sakalın kadınların eş adayı belirlemesinde etkili olduğu belirtildi.

Kadınlar seyrek sakallıları "en çekici" bulurken, sakalsızlar ve gür sakallılar aynı oranda "yakışıklı" görüldü. Ancak gür sakallılar, "erkeksilik ve ebeveynlik becerileri" alanlarında ilk sırada yer aldı. Konuya ilişkin makale, "Psychology Today" dergisinin son sayısında da yayımlandı.

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