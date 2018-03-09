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Kadınlar Venezia Mega Outlet'te Ezgi Sertel ile şal yapacak

İSTANBUL, (DHA)-Ekranların sevilen yüzü Ezgi Sertel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikte, şal yapımına dair detayları aktaracak

09 Mart 2018 13:25

İSTANBUL, (DHA)-Ekranların sevilen yüzü Ezgi Sertel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikte, şal yapımına dair detayları aktaracak. Etkinlikte sosyal medya üzerinden düzenlenecek yarışmada, Venezia Mega Outlet ve Ezgi Sertel hesaplarını takip eden şanslı kişiler sürpriz hediyeler kazanacak.

Ekranların sevilen yüzü Ezgi Sertel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Venezia Mega Outlet ziyaretçileri ile bir araya gelecek. Venezia Mega Outlet’te,10 Mart Cumartesi günü, saat 16.00’da gerçekleştirilecek workshop kapsamında sosyal medya üzerinden yarışma düzenlenecek.

Yarışma kapsamında Ezgi Sertel tarafından Instagram üzerinden yayınlanan etkinlik paylaşımı altında 3 arkadaşını etiketleyerek Venezia Mega Outlet ve Ezgi Sertel hesaplarını takip eden şanslı kişiler sürpriz hediyeler kazanacak.

KADINLARIN GÖZDESİ VİRÜS ŞAL

Ezgi Sertel, programda en çok ilgi gören Virüs Şal yapımını; 3 farklı motif uygulayarak hazırlayacak. Şalın püf noktalarının anlatacağı etkinlik kapsamında hazırlanan şal,@ezgisertelkadinlarbilir ve @veneziamegaoutlet hesabını takip edip, bu postun altına etkinliğe gelmeyi planladığı 3 arkadaşını yorum olarak etiketleyen 1 takipçiye hediye edilecek. Öte yandan Vialand AVM, Kadınlar Günü etkinliklerine 10-11 Mart tarihlerinde de “Cilt Bakımı” ve “Makyaj Uygulama” etkinliği düzenlenecek.

 

(FOTOĞRAF)

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