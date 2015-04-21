Kadınlar ve erkekler sosyal medyada ne kadar farklı davranıyor?

Kadın ve erkek davranışları sosyal medya kullanımında da farklılaşmaya sebep oluyor. Bu farklılık mobil mecraların kullanımını ve reklamlarla etkileşimleri de etkiliyor.

Finances Online tarafından yayınlanan infografik, kadın ve erkeğin sosyal medyada kullanım farklılıklarını inceliyor. Aslında birçok alanda oranlar birbirine yakın. Fakat bazı noktalar öne çıkıyor.

www.etohum.com'da yer alan habere göre, erkekler sosyal medyayı daha çok iş ve tanışma aracı kullanıyor. Kadınlar ise arkadaşları ve aile bireyleriyle iletişimde kalmak, eğlenmek ve “nasıl yapılır” bilgilerine ulaşmak için kullanıyor. Ayrıca kadınlar daha fazla kişiyle iletişim kuruyor ve daha fazla içerik görüntülüyor. Yardım almak ve yardım etmek konusunda da daha istekliler. Erkeklerin sosyal medya yaklaşımı daha “bencil”.

Kampanyalarla etkileşim: Buradaki veriler Amerika’yı kapsıyor. Buna göre erkeklerin %56′sı QR kod üzerinden sunulan fırsatları değerlendiriyor. Kadınlar %71 ise marka ve kampanyaları takip etmek için sosyal medyayı kullanıyor. Bu oran erkeklerde sadece %18. Yani erkekler daha çabuk ve teknolojik yoldan sonuca varmak istiyor.

Bu durum ilginç şekilde kadınların hem sosyal medya hem de mobil reklamları daha fazla reddetmesini de beraberinde getiriyor.

Son olarak kadınlar akıllı telefon kullanımında neredeyse her alanda erkeklerden daha aktif. Oyunlarda da kadınların öne çıkıyor olması dikkat çekici.

İşte o infografik: