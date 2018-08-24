Kadınlar ve erkekler ortalama kaç partnerle birlikte oluyor?

Glasgow Üniversitesi'nden araştırmacılar, karşı cinsle yaşadıklarını iddia ettikleri cinsel birliktelik sayısının, kadın ve erkek eşler arasındaki eşitsizliğini ele aldı. Araştırma sonucuna göre, erkekler birlikte oldukları partner sayısını abartarak söylüyor. Öte yandan, kadınlar cinsel birliktelik yaşadıkları kişilerin tam sayısını daha net hatırlıyor.

The Independent'ta yer alan habere göre, araştırma kapsamında bilim insanları daha önce Ulusal Cinsel Tutumlar ve Yaşam Anketi adlı çalışmaya katılmış 15.000'den fazla heteroseksüel erkek ve kadını inceledi.

The Journal of Sex Research dergisinde yayımlanan ve 2 yıl süren çalışmaya katılan 16 - 74 yaş arası bireylerden, erkeklerin ortalama cinsel partner sayısı 14, kadınların ise ortalama 7 olarak değerlendirildi. Ankete katılan erkeklerin, partner sayısını kadınlardan yaklaşık iki katına çıkarmasının üç ana nedeni olduğu sonucuna vardı.

Birincisi, erkeklerin “aşırı rakamlar” bildirme konusunda daha fazla eğilim göstermeleriydi, bu da kesin veriler sağlamaktan ziyade rakamlarını abarttıklarını gösteriyordu. Bu, toplam seks partneri sayısı sorulduğu zaman erkekler katılımcıların, rakamları yuvarlama eğilimi göstermesi ile doğrulanmış da oldu.

Kadınlar ise birlikte oldukları erkek rakamını 'saydıkları için' daha net ve direkt rakamsal cevaplar verebildiler.

Son olarak kadın ve erkekler arasında sekse karşı olan tutum ve düşüncelerin farklı olduğu da ortaya çıktı.

Araştırmaya katılan kadınlar, tek gecelik ilişkileri 'daha sorunlu veya hata yapılmış ilişikiler' olarak değerlendirdikleri için, muhtemelen verdikleri toplam rakamda bu tür ilişkilerin bazılarını belirtmediler. Bu da rakamın düşmesine sebep oldu.