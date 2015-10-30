Kadınlar uzaya giderken bile cinsiyetçilikten kaçamıyor!

Kadınların uzun süreli bir uzay yolculuğundan nasıl etkilendiklerinin belirlenmesi için yapılan bir deneye katılan 6 bilim kadınına, “Sekiz gün boyunca makyaj yapmadan nasıl duracaksınız?”, “Etrafınızda hiç erkek yokken nasıl üstesinden geleceksiniz” şeklindeki cinsiyetçi sorular soruldu.

Ekipten Darya Komissarova, soruyu “Biz makyajsız da çok güzeliz” diye cevaplarken, meslektaşı Anna Kussmaul ise “Biz işimizi yapıyoruz. İşinizi yaparken erkekler ya da kadınlar hakkında düşünmezsiniz” cevabını verdi. Deneyin tanıtımının yapıldığı basın toplantısında konuşan enstitü direktörü Igor Ushakov'un “Bu deney, psikolojik açıdan da çok enteresan olacak. Ne derler bilirsiniz, bir mutfakta iki ev kadını birlikte yaşayamaz” ifadelerini kullanması da tepki çekti.

Bianet.org'un konuyla ilgili haberi şöyle:

"Rusyalı altı kadın, sadece kadınlardan oluşan bir ekibin uzun süreli bir uzay yolculuğunun fiziksel, sosyal ve psikolojik zorluklarından nasıl etkileneceğini belirlemek için bir deneye başladı.

Sekiz gün sürecek deneyde, ekip Ay’a gidip dönecekleri bir uzay uçuşunda çalışma baskısını simüle edecekleri 10 bilimsel deney gerçekleştirecek. Deneyleri bir uzay gemisi simülasyonunda gerçekleştirecek ekibin günde 1,5 saat de boş vakti olacak. Dün başlayan deney, önümüzdeki Perşembe sona erecek.

Yaşları 22 ila 34 arasında değişen Yelena Luchitskaya, Darya Komissarova, Polina Kuznetsova, Anna Kussmaul, Inna Nosikova ve Tatyana Shiguyeva, tıp, biyofizik ve psikoloji alanında uzmanlıkları olan kadınlar. Ancak alanlarında uzman ve çok iyi eğitimlerden geçmiş bu kadınların cinsiyetçi tepkilerden azade olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz.

Deneyin kamuoyuna açıklandığı basın toplantısında, enstitü direktörü Igor Ushakov “Bu deney, psikolojik açıdan da çok enteresan olacak. Ne derler bilirsiniz, bir mutfakta iki ev kadını birlikte yaşayamaz” derken, gazetecilerde kadın kozmonotlara “Sekiz gün boyunca makyaj yapmadan nasıl duracaksınız?”, “Etrafınızda hiç erkek yokken nasıl üstesinden geleceksiniz” diye sordu.

Darya Komissarova ilk soruyu “Biz makyajsız da çok güzeliz” diye cevaplarken, meslektaşı Anna Kussmaul “Biz işimizi yapıyoruz. İşinizi yaparken erkekler ya da kadınlar hakkında düşünmezsiniz” dedi.

İlk kadın kozmonot 1963’te uzaya gitti

Dünyada uzaya giden ilk kadın kozmonot Valentina Tereshkova idi. Tereshkova, uzaya giden ilk insan olan Yuri Gagarin’den iki sene sonra, yani 1963’te uzaya gitmişti.

Şimdiye kadar farklı ülkelerden 40 kadın astronot uzay yolculuğu yaptı. Ama onlar da cinsiyetçi yorumlardan kurtulamadı.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda çalışan ilk kadın olan Yelena Serova’ya 2014’te uzay aracında saçını nasıl yapacağı ve 11 yaşındaki kızının o uzaydayken ne yapacağı sorulmuştu.

38 yaşındaki uzay mühendisi Serova, gazetecilere “Ben de size bir soru sormak istiyorum: meslektaşlarımın saç modelleriyle de ilgileniyor musunuz?” demişti.