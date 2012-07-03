Kadınlar Twitter’la intikam alıyor

Bir internet sitesi tarafından yapılan ankette kadınların kavga sonucu artık görüşmedikleri hemcinslerinden intikam almak için sosyal medya sitelerini kullandığı ortaya çıktı.

Bir internet sitesi tarafından gerçekleştirilen ankette kadınların aralarının bozuk olduğu hemcinslerinden intikam almak için onların makyajsız fotoğraflarını sosyal paylaşım sitelerinde yayınladığı ortaya çıktı.

Ankete katılan 1500 kadının yarısından fazlası kızgın oldukları arkadaşlarının makyajsız fotoğraflarını Facebook ya da Twitter’da yayınladıklarını söyledi.

İntikam almak için sosyal medyayı seçen kadınlar ayrıca çirkin fotoğraflarını internetten kaldırmalarını isteyen arkadaşlarının isteklerini yerine getirmediklerini itiraf etti.

Araştırmayı değerlendiren uzmanlar internet kullanıcılarının sosyal paylaşım sitelerini çevrelerindeki kişileri “aşağılamak” için kullandıklarını tespit ettiklerini belirtti.