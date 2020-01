44 yaşındaki İtalyan asılli ABD'li oyuncu Rose McGowan Twitter hesabının askıya alındığını Instagram hesabından takipçilerine duyurdu.

Oyuncu Instagram hesabından "Twitter beni cezalandırdı. Güçlü kaynaklar işbaşında. Sesimi duyurmama yardım edin” ifadeleriyle Twitter'dan gelen uyarı yazısının ekran görüntüsünü paylaştı.

Sosyal medya McGowan için ayağa kalktı

Oyuncunun yardım isteğine sosyal medyada kayıtsız kalmadı. Twitter'da #WomenBoycottTwitter yani "kadınlar Twitter'ı boykot ediyor” etiketiyle yüzbinlerce kişi McGowan'a destek amaçlı yüzbinlerce paylaşım yaptı. #WomenBoycottTwitter etiketi Twitter'ın dünya trendlerinde 1 numaraya kadar yükseldi. Chrissy Teigen, Alyssa Milano, Elizabeth Banks, Kathy Griffin, Mark Ruffalo gibi ünlü isimler de McGowan'a desteklerini boykota katılarak gösterdi. Boykota katılan kullanıcılar tüm gün Twitter'da paylaşım yapmama kararı aldı.

Twitter: McGowan gizlilik ilkelerini ihlal etti

İngiliz Guardian internet sitesine açıklama yapan Twitter yetkilileri ise Rose McGowan'ın hesabından paylaştığı bir telefon numarasının gizlilik ilkelerini ihlal ettiği için hesabın askıya alındığını açıkladı. Bahse konu olan Tweet silindikten sonra hesabın tekrar kullanıma açıldığı belirtildi.

Para karşılığı "sessizlik” anlaşması

Pulp Fiction, Gangs of New York ve Shakespeare in Love gibi ünlü filmlerin 65 yaşındaki yapımcısı Weinstein'ın cinsel taciz ve tecavüz skandalında, aralarında Angelina Jolie, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Kate Beckinsale gibi ünlü isimlerin de olduğu yaklaşık 30 kadın tacize uğradığını açıklamıştı. Ancak Rose McGowan açıklamalarıyla en çok öne çıkan isimlerden biri oldu. Geçen hafta New York Times gazetesinde yayınlanan haberde Weinstein'ın 1997'de McGowan'a sessiz kalması için 100 bin dolarlık bir anlaşma yaptığı belirtildi. McGowan Weinstein'ın sessizlik anlaşması yaptığı ilk isim değil. Ünlü yapımcının daha önce 8 ayrı kadınla daha benzer anlaşmalar yaptığı belirtiliyor. Ancak Harvey Weinstein'dan ya da hukuki temsilcilerden bu anlaşmalarla ya da anlaşmaların içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Weinstein'ın yapım şirketinde çalışan kadınlara ve oyunculara kariyerlerinde önemli aşamalar kaydettirme vaadiyle cinsel isteklerini yerine getirmelerini talep ettiği iddia ediliyor. Ortaya çıkan belgelere göre Weinstein şirketinde çalışanlarına "şirketlerini ve liderlerini eleştirmemeleri” yönünde bir anlaşma imzalattığı görülüyor. Yapımcının avukatları ise bunun hukuki olarak herhangi bir delil niteliği taşımadığını belirtiyor.

Kendi film şirketinden kovuldu

Suçlamaların ardından Harvey Weinstein kardeşi Bob ile birlikte kurduğu film şirketi olan "Weinstein”dan kovuldu. ABD'de ve İngiltere'de hakkında açılan soruşturmalar devam ediyor. Weinstein ise tüm bu suçlamalardan sonra basına ayaküstü yaptığı bir açıklamada, hiç iyi bir durumda olmadığını, herkesin hata yapabileceğini ve yardım alması gerektiğini belirterek, insanlardan ona ikinci bir şans vernelerini umduğunu dile getirdi.

AP/AFP/DW/ÖFŞ/BÖ

