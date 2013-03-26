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Yaşam

Kadınlar tuvaletine gizli kamerayı koyan kişi, işletmecinin kardeşi çıktı

Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nin kadınlar tuvaletine yerleştirilen 'gizli kamera' olayı çözüldü. Kamerayı koyan kişinin kafeteryayı işletenin kardeşi olduğu tespit edildi

26 Mart 2013 18:40

Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın da bulunduğu Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ndeki kadınlar tuvaletine gizli kamera yerleştiren kişinin kimliği tepit edildi. Kadınlar tuvaletine kamerayı koyan kişinin, kültür merkezinde bulunan kafeterya işletmecisinin kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Tuvalete kamerayı yerleştirdiği iddiasıyla aranan E.D.’nin kimliğinin ise kameranın ayarlarını yaparken farkında olmadan kendi görüntüsünü de çekmesiyle belirlendiği öğrenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve Yahyakaptan Semtinde her gün yüzlerce kişinin girip çıktığı, Şehir tiyatrosu oyuncu ve çalışanlarıyla birlikte toplam 135 kişinin görev yaptığı Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde görevli temizlikçiler, birkaç gün önce temizlik sırasında gizli kamera buldu.

Kültür merkezi Müdürlüğü’nün bilgilendirilmesi üzerine incelenen kamerada birçok kişinin görüntüsü olduğu belirlenince, durum Büyükşehir Belediyesi Hukuk Servisi ile yine belediyeye ait Güvenlik Şubesi’ne bildirildi. Oradan da Cumhuriyet Savcılığı’na teslim edilerek inceleme başlatıldı.

Soruşturmayı Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi üstlenirken, kamera incelendiğinde kamerayı kuran kişinin yanlışlıkla kendi görüntüsünü de kaydettiği ortaya çıktı.

 

'Şüpheli, kafeteryayı işletenin kardeşi çıktı'

 

Yapılan tesbitler sonucu, bu kişinin Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nin kafetaryasını işleten Ş.D. adlı kişinin kardeşi E.D. olduğu belirlendi. Polis ilk aşamada Ş.D. ile Kültür Merkezi’nin idari sorumlularının ifadesini aldı. E.D. ise şu ana kadar bulunamadı. Ş.D.’nin, bu durum karşısında büyük bir şok yaşadığı, kardeşinin ara sıra kendisine yardıma geldiğini ve burada çalışmadığını söylediği öğrenildi.

 

'Çalışanlar şokta'

 

Kültür Merkezi çalışanları ile sanatçıların olaya tepki gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Veysel Sami Berikan bunun çok ahlaksız ve sapıkça bir şey olduğunu belirterek yorum yapmak istemezken, Süleyman Demirel Kültür Merkezi Müdürü Turgut Çakar, böylesine prestijli bir yerde böyle çirkin ve kabul edilemez bir olayın yaşanmasının herkesi çok üzdüğünü söyledi. Olayın şu anda soruşturulmakta olduğunu da hatırlatan Turgut Çakar, bulunan kameranın piyasada satılan küçük kameralardan olduğunu da söyledi.

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