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Yaşam

Kadınlar tuvaletine gizli kamera yerleştirilmiş!

Kocaeli'de bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nin kadınlar tuvaletine gizli kamere yerleştirildiği ortaya çıktı

25 Mart 2013 23:48

Kocaeli’nin en büyük kültür merkezi olan, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın da bulunduğu, her gün yüzlerce kişinin girip çıktığı Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ndeki kadınlar tuvaletine gizli kamera yerleştirildiği ortaya çıktı. Kültür Merkezi yetkililerinin olayı bildirmesi üzerine polis ve Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Edinilen bilgilere göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde görevli temizlikçiler birkaç gün önce temizlik sırasında gizli kamera buldu. Görevliler kültür merkezi müdürlüğüne olayı haber verdi. Kültür merkezini bir anda karıştıran olayı yöneticileri de Büyükşehir Belediyesi yönetimine bildirdi. Yapılan ilk araştırmalarda gizli kamerayı, işletmecilik yapan bir kişinin zaman zaman kendisine yardıma gelen kardeşinin yerleştirdiği ileri sürüldü. Tespitlerin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri polise ve cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Polis ve savcılık olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, her gün yüzlerce kişinin oyun izlemek ve kafeteryalarda oturup dinlenmek, diğer sosyal etkinliklere katılmak için geldiği, 100’e yakın da çalışanı ve tiyatro sanatçısı bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde böyle bir olayın ortaya çıkması herkesi tedirgin etti

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