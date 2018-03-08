Kadınlar, Türkiye'nin ilklerini başaran kadınların hikâyelerini çocuklar için anlattı: Kim demiş ki ben yapamam?

Türkiye’den 36 kadın yazarın, ilkleri başaran öncüllerinin hikâyelerini genç okurlar için anlattığı ‘Kim Demiş ki Ben Yapamam’ isimli kitap, Köstebek Yayınevi’nden çıktı. Kadınların, ‘yapılamaz’ deneni yapan, spordan sanata, bilimden felsefeye hayatın her alanında öncülük yapan kadınların yaşam öykülerini anlattığı kitapta, Türkiye’nin güçlü ve çalışan kadınlarının hikayeleri yer alıyor.

Yazarlar Buket Uzuner, Meltem Gürle; CHP’li kadın milletvekilleri Şenal Sarıhan ve Zeynep Altıok Akatlı; oyuncular Berna Laçin, Çiçek Dilligil ile gazeteciler Bahar Çuhadar, Elif Çongur’un da aralarında bulunduğu 36 kadının katkı koyduğu kitapta, Adile Naşit, Afet İnan, Afife Jale, Aysel Gürel, Azra Erhat, Behice Boran, Bilge Olgaç, Büşra Ün, Canan Dağdeviren, Dilhan Eryurt, Duygu Asena, Fatma Aliye Topuz, Füreya Koral, Füruzan, Füsun Akatlı, Gülten Akın, Halet Çambel, Halide Edip Adıvar, İdil Biret, Jale İnan, Lale Orta, Latife Uşşaki, Leylâ Erbil, Leyla Gencer, Mihri Müşfik, Muazzez İlmiye Çığ, Fatma Refet Angın, Remziye Hisar, Sabire Aydemir, Safiye Ali, Samiye Cahid Morkaya, Selma Rıza Feraceli, Sevgi Soysal, Süreyya Ağaoğlu, Şebnem Ferah ve Volvox, Şirin Tekeli, Türkan Saylan, Türkân Şoray, Yasemin Dalkılıç, Yıldız Kenter ve Zeynep Hanım'ın kısa yaşam öykülerine yer verildi.

Kitaba, Can Tuğrul, Eda Çağıl Çağlarırmak, Elif Uludağ, Umut Can Yıldız ve Zeynep Özatalay da çizimleriyle katkı koydu.

Onlar ilkleri başaran, “yapılamaz” deneni yapan kadınlar… Spordan sanata, bilimden felsefeye hayatın her alanında öncülük yapan kadınlar onlar. Başımızı yastığa koyarken kurduğumuz hayallerde onların da payı var. Cumhuriyet tarihi boyunca milyonlarca isimsiz kahramana ilham verdiler. Şu an elinizde tuttuğunuz bu kitapta ülkemizin güçlü ve çalışkan kadınlarının hikayeleri yer alıyor. Bazıları eski zamanlarda yaşamış, bazıları ise halen hayatta olan bu kadınlar, birçok zorluğa rağmen yılmadan çalışmış, hedeflerine ulaşmış ve hayal ettikleri mesleklere kavuşmuş olan kişiler.

Bu isimlerin özellikle eski zamanlarda yaşamış olan birçoğu, etrafındaki insanlardan bu mesleklerin erkeklere göre olduğunu ve kendilerinin yapamayacağını işittiler. Buna rağmen yılmayarak ilk kadın doktor, ilk kadın öğretmen, ilk kadın hakem gibi unvanları aldılar ve tarihe geçtiler. İşte bu isimlerin hikayelerini de ilerleyen sayfalarda onların hayranlarından, çocuklarından, öğretmenlerinden ya da öğrencilerinden, yani onlar gibi azimli ve güçlü kadınlardan dinleyeceksiniz.