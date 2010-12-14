Kadınlar 'türbanlı erkekler'i anlattı

T24 - T24 editörü Selin Ongun'un geçen hafta ortasında Değer Yayınları arasında çıkan "Başörtülü Kadınlar Anlatıyor: Türbanlı Erkekler" kitabı gazete ve televizyonlarda tartışılıyor.





CNN Türk'te pazartesi akşamı Cüneyt Özdemir'in sunduğu "5N 1K"ya konuk olan Ongun, kamuoyunda öne çıkan muhafazakâr kadınlarla muhafazakâr erkekler üzerine yaptığı söyleşilere ilişkin izlenimlerini anlattı.





Taraf gazetesi pazar günkü sayısında Ongun'un kitabını "Muhafazakâr erkek korkuyor" başlığıyla sürmaşetine taşımıştı. Akşam gazetesi de aynı gün, Ongun'la yaptığı söyleşiyi "Muhafazakâr erkek başını açtı" başlığıyla yayımlamıştı.





Taraf, sürmanşetine taşıdığı Hilal Aygün imzalı haberin spotunda şu ifadeleri kullandı:





"Gazeteci Selin Ongun, Murat Belge'nin önsözüyle piyasaya çıkan Başörtülü Kadınlar Anlattı: Türbanlı Erkekler adlı ilk kitabında muhafazakâr dünyanın önde gelen kadınlarıyla çarpıcı söyleşilere yer verdi. Kitapta AKP'nin kurucularından Ayşe Böhürlerin şu sözleri de yer aldı: Muhafazakâr erkekler, sosyal ortmlarda, iş hayatında kadınla birlikte görünmekten deşifre olma kaygısı nedeniyle çekiniyor."



Akşam: Muhafazakâr erkek başını açtı





Akşam gazetesinde 12 Aralık Pazar günü yayımlanan İpek Özbey'in Ongun'la söyleşisi de şöyle:



Selin Ongun, Murat Belge'nin önsözüyle yazdığı ilk kitabında başörtülü 10 kadınla görüştü, 'Türbanlı Erkekler'i konuştu. 28 Şubat sonrasındaki değişim, kadınların ağzından ilk kez bu kadar net duyuruldu.







Ne Hayrünnisa Gül, ne de Emine Erdoğan'ın kendilerini temsil ettiğini düşünüyorlar. Yargılamamakla birlikte muhafazakar erkeklerin 28 Şubat süreciyle birlikte büyük bir değişim içine girdiklerini anlatıyorlar. Karma hayatlar ve kültürler içinde yetişen genç kuşağa ışık tutuyorlar ve çok eleştirilen ikinci eş durumuna... Gazeteci Selin Ongun, Ayşe Böhürler, Merve Kavakçı, Sibel Eraslan, Enise Akgül, Hülya Yazıcı Aktaş, Özlem Z. Topal, Fatma Tülin Kayhan, Esra Elönü, Hilal Kaplan ve Emel Çalışkan'a muhafazakar erkekleri sordu. Cevaplar çarpıcıydı...



- Bu kitabı yazmaya nasıl ve ne zaman karar verdiniz?



2009 yılının Mayıs ayında Tempo 24 internet sitesi için bir yazı dizisi hazırladım. O yazı dizisinden sonra sahiden olumlu tepkiler aldım. Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin sosyoloji bölümündeki akademisyenlerinden dahi 'Kesinlikle enformasyona ihtiyacımız var' değerlendirmesini duyunca bu çalışmayı kitaplaştırmaya karar verdim. Haber dizisi için 5 kadınla görüşmüştüm, takibinde yeni söyleşiler ekledim. Ve işte kitap elinizde!



- Neydi sizi o kadınların peşinden gitmeye sürükleyen?



Enformasyon eksikliği! Değişim sürecini medya da son derece kısır cümlelerle ve çoğunlukla kadınlar üzerinden 'analiz' etme telaşı içinde oldu hep. Hatırlayalım: 'Jipe binen türbanlı, D&G örtü takan türbanlı...' Ya da Reina'ya türban takarak gidilip, kaleme alınan izlenim yazıları. Bu artık geçmiş bir dil. İşte tam da bu nedenle güncel enformasyon edinmeye gayret ettim. Projeksiyonu örtülü kadınların üzerine sabitlemeden erkeklere de çevirdik. Söyleşi yaptığım kadınların açık sözlülüğü ve samimiyetleri de aslında yeni bir döneme girdiğimize işaret ediyor. Bence örtülü kadınlar, artık meseleye 'Kol kırılır yen içinde kalır' tonunda bakmıyor.



- İsimleri ikna etmekte zorlandınız mı?



Bunun sadece bir gazetecilik çalışması olduğunu, türban-başörtüsü kutuplaşmasının taraflarına malzeme üretmeyi amaçlamadığımı iyi anlattım sanırım.







Söyleşinin devamını okumak için tıklayınız



Gazeteci Selin Ongun, Murat Belge’nin önsözüyle piyasaya çıkan Başörtülü Kadınlar Anlattı: Türbanlı Erkekler isimli ilk kitabında muhafazakâr dünyanın önde gelen kadınlarıyla yaptığı çarpıcı söyleşilere yer verdi.



Bağımsız internet sitesi T24’ün kurucularından olan Gazeteci Selin Ongun’un “Başörtülü Kadınlar Anlattı: Türbanlı Erkekler” isimli ilk kitabı Destek Yayınları’ndan yayınlandı. Murat Belge’nin önsözüyle önceki gün piyasaya çıkan kitapta Ongun, AKP’nin kurucuları arasında yer alan Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler, Meclis’e türbanıyla giren Merve Kavakçı, Yeni Akit yazarı Sibel Eraslan, AKP Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcısı Avukat Özlem Topal, Profesör Tülin Kayhan, İsmailağa Cemaati’nin önde gelen ‘hoca hanım’larından olan Emel Çalışkan, Psikolog Enise Akgül, Taraf yazarı Hilal Kaplan, Ressam Hülya Yazıcı ve Star Gazetesi yazarı Esra Elönü ile muhafazakâr erkekler üzerine yaptığı söyleşilere yer verdi. 28 Şubat öncesi ve sonrasında başörtülü kadının sosyal ve kamusal alandaki konumunun farklılaştığı vurgulanan kitapta, muhafazakar kesimin erkeklerinin başörtülü kadınlara karşı önyargılı ve çifte standartlı tavrı, örneklerle analiz ediliyor.



Başörtülü kadına çifte standart







“Muhafazakâr erkek, başı açık bir arkadaşıyla şakalaşabilir, dostluk kurar. Başı açık kadının eve geç gitmesi sorun değildir, onunla belirli ortamlarda bulunmak sorun değildir. Ama aynı ortamlara bir başörtülü gittiğinde, aynı hareketleri bir başörtülü yaptığında, bu, soru işaretleri uyandırır” diyor Ayşe Böhürler gözlemlediği bu tutuma ilişkin. “Muhafazakâr erkeklere göre başörtülülük birincil kimlik, ilk önce sizi bir ‘başörtülü’ olarak algılıyorlar” diyen Böhürler, sosyal ortamlarda, iş hayatında başörtülü kadınlarla görünmekten çekinen erkeklerin bu davranışının altında “deşifre olma kaygısı”nın yattığını düşünüyor ve ekliyor: “Başbakan ve cumhurbaşkanı, birçok yere eşleri ile giderek bu tabunun kırılmasını sağlıyor”.