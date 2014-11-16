Kadınlar 'trans cinayetlerini' hatırlamadı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun, kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve şiddetin önlenmesi için gerekli çözüm önerilerini tartışmak üzere “Kadın Cinayetleri ve Çözüm Yolları” başlığıyla düzenlenen konferansında nefret cinayetlerinde hayatlarını kaybeden trans kadınları anma günü olan 20 Kasım hatırlanmadı. Eleştirilerin ardından konuya ilişkin bir açıklama yapan platform sözcüsü Gülsüm Kav, “Trans cinayetlerini unutmadık sadece buluştuğumuz diğer kurumların talepleri nedir ona bakmak istedik” dedi.

“Keşke bir trans kadın o güne işaret etseydi”

Şişli Kent Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta kadın cinayetleri durdurmanın yolları ve hükümetin sosyal politikaları ele alındı. Nefret cinayetlerinde hayatlarını kaybeden trans kadınları anma günü 20 Kasım'a değinilmedi. Konuya ilişkni değerlendirmede bulunan Gülsüm Kav, trans kadınları unutmadıklarını ancak konferansta buluştukları diğer kurumların taleplerinin ne olacağına bakmak istediklerini söyledi. Gülsüm Kav, “Bizim platform olarak zaten hazırlanan yeni anayasa için taleplerimiz arasında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği maddeleri var. Evet bu bir eksiklik bu konuşmayı dile getirmiş olmayı isterdik ama bir yandan da keşke bir trans kadın arkadaşımız burada söz alıp o güne işaret etseydi” dedi.





'Kadınlar konuşursa ne değişir?'



Konferansa CHP Kadın Kolları, Devrimci İşçi Partisi, Ege Devrimci 78'liler Derneği, HTKP'li kadınlar, öğrenci grupları ve çok sayıda akademisyen katıldı. Konferansa geçilmeden once kadınların yaşadığı şiddeti anlatan "Kadınlar Konuşursa Ne Değişir?” adlı kısa bir video gösterimi sunuldu.



'Barış kadınlarla olur'



Konferansa katılan tek kadın milletvekili CHP İstanbul Milletvekili Sedef Küçük oldu. Küçük, “Kadınlar susarsa neler olduğunu bugün hep birlikte gördük” dedi. Sedef Küçük, yaptığı konuşmada barışın kadınlar olmadan yapılamayacağı vurgusu yaptı.



'Kadınlar konuşursa teferruattır'



Konferansın siyasetçi bir başka ismi ise CHP Kadın Kolları Başkanı Hilal Dokuzcan oldu. Dokuzcan, Kuzey Irak’ta Kürt, Arap ve Türkmen kadınların yaşadığı şiddete işaret ederken kadın mücadelesinin evrensel olduğunu ifade etti. Hilal Dokuzcan, “Yaşadığımız her şey ve dünyanın her tarafında aynı haklar için savaşan kadınlarla birlikte olacağız ve kadınlar konuşursa gerisi teferruattır” dedi.



'Sığınma evlerinin sayısı arttırılsın'

Devrimci İşçi Partisi kadınları adına kısa bir konuşma yapan Neşe Öztürk’te Ak Parti iktidarı döneminde kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin arttığına dikkat çekti. Neşe Öztürk, kadın sığınma evlerinin sayısının arttırılması gerektiğini söyledi



'Ak Parti iktidarına karşı verilen mücadele büyütülmeli'



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu sözcüsü Gülsüm Kav, farklı kadın kurumlarının bir araya geldiği konferansın önemli sonucunun bu zeminin devam ettirilmesi olduğunu açıkladı. Kav, “Bugün burada kadınlar güçlerimizi birleştirmeliyiz kararı aldı. Kadın cinayetlerine ve kadınların haklarına saldırı politikasına karşı bir araya gelmenin önemi çok vurgulandı. Bize karşı saldıranlarla mücadale ile Ak Parti iktidarına karşı verilen mücadelenin de büyütülmesi gerektiği en temel sonuç olarak ortaya çıktı” dedi.



Konferansın sonunda kadınlar, hükümetin bundan böyle katliamların, cinayetlerin ve şiddetin önlenmesinde herhangi bir önlem almaması halinde meclise yürüme kararı aldı.

