Kadınlar Tiyatrosu, yardım için sahneye çıkıyor

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde kadınların bir araya gelmesi ile kurulan 21. Yüzyıl Kadınlar Tiyatrosu, yardım kuruluşlarına destek için sahneye çıkıyor. Sahne gelirinin tamamını yardım kuruluşlarına bağışlayan kadınlar, son sahneledikleri oyunlarıyla engelli 2 kişi için akülü sandalye alınmasını sağladı. Oyunlarıyla izleyenleri kahkahalara boğan kadınlar, skeçlerde erkekleri de başarıyla canlandırıyor.

Gölcük Kavaklı İlkokulu\'nda eğitim gören çocukların anneleri, 12 yıl önce okula gelir sağlamak için hiç sahne deneyimlerinin olmamasına rağmen bir araya gelerek \'Yıkık Kentin Kadınları\' adlı tiyatro oyununu sahneledi. Daha sonra birlikteliklerini sürdüren kadınlar, 21. Yüzyıl Kadın Tiyatrosu adı altında bugüne kadar 35\'in üzerinde farklı oyun sergiledi. Kadınlar, oyunları tamamen yardım kuruluşları adına sahneliyor. Kadınlar son olarak sahneledikleri oyunla engelli 2 kişiye akülü sandalye alınmasını sağladı. Kostümlerini kendileri hazırlayan kadınlar, erkekleri de kendileri canlandırıyor. Kadınlar son oyunlarında skeçlerdeki performanslarıyla izleyenleri kahkahalara boğdu.

EVDE PROVA YAPIYORLAR

Ekibin tamamının kadınlardan oluştuğunu belirten 21. Yüzyıl Kadın Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Yücel Yeşilyurt, \"Ekibimizin tamamı ev hanımlarından oluşuyor. Ekip arkadaşlarım, okul aile birliği adı altında kurdukları bir kadrodan oluşan bir tiyatro ekibi. 2006 yılından bu yana da yardım olan her oyunda biz varız. Oynadığımız oyunlarda toplanan ücretlerin tamamını, yardım kuruluşlarına veya ihtiyaç sahiplerine bırakıyoruz. Tamamen gönüllü yapıyoruz bu işi. 12 yıl içerisinde 35\'in üzerinde oyun sergiledik. Oyun geliriyle huzurevine yaşlı odası yaptırdık. Gölcük Down Cafe açıldı, Down Cafe\'nin ilk kirasını ödedik. Daha sonra tekrar yardım amaçlı oyunlar oynadık. Ondan sonra Kavaklıspor yararına iki kere oyun oynadık. Kavaklı İlköğretim Okulu\'nun fen laboratuvarı olsun, okul aile birliğinin ihtiyaçları olsun, oyunlardan ettiğimiz gelirlerle destek olduk. Kostümlerimiz, makyajlarımız, aksesuarlarımız, dekorlarımız, hepsini kendimiz hazırlıyoruz. Hiçbir yerden herhangi maddi yardım almadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Salon tutacak imkânımız olmadığı için de evlerde prova çalışmalarımızı sürdürüyoruz\" dedi.

\'PAZARDAN KUMAŞ ALIP KOSTÜM DİKİYORUZ\'

Tiyatroya hiçbir tecrübeleri olmadan başladıklarını belirten oyunculardan Handan Özbay ise şunları söyledi:

\"Bu çalışmalar okul aile birliği başkanlığım döneminde başladı. Kızım okula başlayınca ben de okul aile birliğine girdim. O dönemde okula nasıl gelir sağlayabiliriz diye düşünürken böyle bir fikri ortaya çıktı. İlk etapta hepimiz ev hanımıydık. 12 yıl içerisinde bir iki arkadaşımız iş hayatına atıldı. Hiçbirimizde tiyatro eğitimi yok, tecrübemiz yok, her şeye sıfırdan başladık. Genelde evde çalışmalarımızı yapıyoruz. Okuma programları ve ufak tefek provalarda evlerdeyiz, böyle hoş sohbet bir şekilde devam ediyor. Bizim hiç gelirimiz yok. Kostümlerimizi genelde biz dikiyoruz. Zaman zaman pazardan kumaş alıyoruz. Biz kesinlikle ihtiyaç sahipleri için oynuyoruz. En son Engelsiz Yaşam Derneği adına oynadık. Topladığımız parayla 2 adet akülü araba aldık.\"

\'TİYATRO SAYESİNDE HASTALIĞIMI YENDİM\'

Tiyatro grubunda yer alan Aynur Taç ise panik atak hastalığını tiyatro sayesinde yendiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Ben panik atak hastalığı geçirdim. Çok şiddetli hastalandım ve tedavi sürecinde okul aile birliğinde görev alıyordum. Okula destek sağlamak için tiyatro oynayalım diye öneride bulunduk ve hazırlanmaya başladık. Bu şekilde başladı. Tiyatro sayesinde hastalığımı yendim. Ev hanımıyız. Tabii ki zor oluyor ama her tarafa yetişmeye çalışıyoruz. Eşlerimizi ve çocuklarımızı da ihmal etmemeye çalışıyoruz. Tabii ki zor oluyor ama birilerinin kalbine dokunmak bizi o kadar mutlu ediyor ki, bu anlatılır gibi değil.\"



