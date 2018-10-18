Kadınlar tarihi mekanda deri işlemeciliğini öğreniyor

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da belediyeye bağlı tarihi Taş Medrese\'de deri işlemeciliği kursuna katılan kadınlar hem hünerlerini sergiliyor hem de el becerilerini geliştirerek meslek öğreniyor. Deriden çanta, çarık ve bileklik gibi el emeği ürünler yapan kadınlar, kursta stres attıklarını, bu durumun eşlerini de memnun ettiğini söyledi.

Afyonkarahisar\'ın tarihi mekanlarından birisi olan ve Afyonkarahisar Belediyesi\'ne bağlı Taş Medrese Kurs Merkezi\'nde, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin tekrar hayata geçirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 15 ayrı alanda kurslar düzenleniyor. Ney, baston yapımı ve keçecilik gibi farklı alanlarda kurslar yapılan Taş Medrese\'de özellikle deri işlemeciliği kursu kadınlardan yoğun ilgi görüyor.

Taş Medrese\'deki Yemeni Atölyesi\'nde deri işlemeleri yaparak hem hünerlerini sergileyen hem de el becerilerini geliştirerek meslek öğrenen kadınlar, eğitmenler gözetiminde yemeni, çarık ve çanta başta olmak üzere tablo, bileklik, anahtarlık gibi birçok deri ürününü yapıyor. Kadınlar deri üzerine Türk bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi simgeleri işleyerek tablo haline getiriyor.

\'BİRÇOK AKSESUAR YAPIYORUZ\'

Deri sanatçısı Emine Tokaç, 30\'a yakın kursiyere belirlenen günlerde eğitim verdiklerini belirterek, atölyede birlikte yemeni, çanta, tablo, bileklik ve çeşitli ev aksesuarları yaptıklarını anlattı. Tokaç, \"Günde 4 veya 5 kursiyer geliyor. Kursiyerlerimize ilk olarak küçük ürünler öğreterek başlıyoruz. Minyatür çarık yapıyorlar. Daha sonra bileklik yapıyorlar. Daha sonra ufak ufak teknik uygulamaları gösteriyorum\" dedi.

\'EL EMEĞİ ÇANTAYI YAPMAK 2 GÜN SÜREBİLİYOR\'

Çanta yapımı hakkında da bilgi veren Emine Tokaç, derilerin kendilerine tabaklanmış şekilde geldiğini söyledi. Tokaç, \"Biz deriyi kalıbına uygun keseriz. Çizikleme ve dövme aletimizle teknik uygularız. Daha sonra dikişi, boyaması ve bitirme aşamalarını yaparız. Bitim süresi kişiye bağlıdır. 2 gün de sürebilir, 1 günde de bitebilir. Ama en çok yemeni, çarık ve tablo ön planda\" diye konuştu.

\'SEVEREK GELİYORUM\'

Deri işleme kursuna katılan Zeynep Güler, kursta olmaktan mutluluk duyduğunu aktardı. Güler, \"Yeni kursiyer olduğumuz için eğitmenimiz gözetiminde takı yapmaya başladık. İleride çanta ve çarık yapmayı istiyoruz\" dedi.

\'ÇOK RAHATLIYOR VE STRES ATIYORUM\'

Arkadaşının tavsiyesiyle deri kursuna katıldığını söyleyen Demet Özavanç, mesleğinin öğretmenlik olduğunu ve vakit buldukça atölyeye gelerek figürler yaptığını kaydetti. Özavanç, \"El sanatlarımızın yaşatılması gerektiğine inanıyorum. Ayrıca insan çok rahatlıyor ve stres atıyor. Eşim bu konuda bana büyük destek oluyor. Stres attığımız için de burada olmamız eşlerimizin de hoşuna gidiyor\" diye konuştu.

\'EN BÜYÜK DESTEKÇİM EŞİM\'

Serpil Uçmaz Kalender \"Yavaş yavaş el becerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Burada stres atıyoruz. Burada yanlış bir şey düşünmüyorsunuz ve gayet rahatlıyorsunuz. En büyük destekçim eşim. Burada olmam eşimin de işine geliyor. Eve gittiğimizde gayet sakin, pamuk gibi oluyorlar\" dedi.



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