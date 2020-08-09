Kadınlar, sosyal medyada İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerini okuyacak

Türkiye’nin ‘İstanbul Sözleşmesi’ olarak bilinen Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden çekilmesine yönelik tartışmalar devam ediyor.

Ülke genelinde çeşitli eylemler düzenleyerek ‘’Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz, İstanbul Sözleşmesi'ni Uygula’’ çağrısında bulunan kadınlar bu sefer de İstanbul Sözleşmesi’nin içeriğini görünür kılmak için Twitter'da sözleşmenin maddelerinin teker teker okunduğu bir zincir başlattı.

Sözleşmenin bir maddesini okudukları videoyu paylaşan kadınlar, #İstanbulSözleşmesiYaşatır etiketiyle tüm kadınları zincire katılmaya davet etti.

TIKLAYIN: Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi için buluşuyor: Haklarımızdan vazgeçmiyoruz!