Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi için buluşuyor: Haklarımızdan vazgeçmiyoruz!

İstanbul Sözleşmesi’nin eksiksiz uygulanması konusunda yetkililere çağrıda bulunan kadın örgütleri, bugün farklı illerde bir araya gelerek ''Haklarımızdan vazgeçmiyoruz! İstanbul Sözleşmesi'ni uygula!'' diyecek.
Eylemlerin yapılacağı yer ve saatler:
Adana: saat 18.00 – Heykelli Park
Aydın: saat 18.30 –İş Bankası önü
Ankara: saat 19.00 – Sakarya Meydanı
Antakya: saat 19.00 – Köprübaşı
Antalya: saat 19.00 – Attalos Meydanı
Ayvalık: saat 19.00 – Cumhuriyet alanı
Hatay: saat 19.00 – Antakya/ Köprübaşı
İstanbul: saat 19.00 – Kadıköy Beşiktaş İskelesi
Kocaeli: saat 19.00 – Belediye İşhanı önü
Samsun: saat 19.30 – Süleymaniye Geçidi
Saat 18.30'da İzmir Alsancak ÖSYM önünde gerçekleştirilecek olan eylem ise valilik kararıyla engellendi.
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