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Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi için buluşuyor: Haklarımızdan vazgeçmiyoruz!

05 Ağustos 2020 15:27

İstanbul Sözleşmesi’nin eksiksiz uygulanması konusunda yetkililere çağrıda bulunan kadın örgütleri, bugün farklı illerde bir araya gelerek  ''Haklarımızdan vazgeçmiyoruz! İstanbul Sözleşmesi'ni uygula!'' diyecek. 

Eylemlerin yapılacağı yer ve saatler:

Adana: saat 18.00 – Heykelli Park

Aydın: saat 18.30 –İş Bankası önü

Ankara: saat 19.00 – Sakarya Meydanı

Antakya: saat 19.00 – Köprübaşı

Antalya: saat 19.00 – Attalos Meydanı

Ayvalık: saat 19.00 – Cumhuriyet alanı

Hatay: saat 19.00 – Antakya/ Köprübaşı

İstanbul: saat 19.00 – Kadıköy Beşiktaş İskelesi

Kocaeli: saat 19.00 – Belediye İşhanı önü

Samsun: saat 19.30 – Süleymaniye Geçidi

Saat 18.30'da İzmir Alsancak ÖSYM önünde gerçekleştirilecek olan eylem ise valilik kararıyla engellendi.

TIKLAYIN: İzmir’de kadınların yürüyüşüne valilik engeli

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