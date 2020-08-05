İzmir’de kadınların yürüyüşüne valilik engeli

Türkiye'nin dört bir yanında artan kadın cinayetlerine ve İstanbul Sözleşmesi'nin geri çekilmek istenmesine tepki göstermek için İzmir'de yapılmak istenen kadın yürüyüşü valilik tarafından engellendi. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanma ve yürüyüş çağrısı yapan kadın örgütleri valiliğin engellemesine sosyal medya üzerinden, "Susturamayacaksınız” diyerek tepki gösterdi.

İzmir’de bugün, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanma çağrısı yapan kadın örgütleri, eylem programlarını Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne yürüyüş ve burada basın açıklaması olarak duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, 2911 sayılı kanuna dayanarak yürüyüşe izin verilmeyeceği, çağrı yapılan güzergahın (Kıbrıs Şehitleri Caddesi) yürüyüş güzergahı olmadığı belirtildi.

"Kadın yürüyüşü engellenemez"

Kadın örgütleri yürüyüş yasağı ile ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak ‘Özgürlük ve yaşam talebimizi susturamayacaksınız’ dediler.

Açıklamada şunlar aktarıldı:

“Biz kadınlar eril zihniyetin üzerimizde yaratmaya çalıştığı baskılar, kısıtlamalarla erkek şiddetinden korunmayı değil yaşamın ta kendisiyiz diyerek erkek şiddetini önleyen, müdahale eden İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyoruz. AKP hükümetinin İstanbul Sözleşmesi'ni iptal etme ve sözleşmeyi uygulamama konusundaki tavrının sonucudur memleketteki kadın kırımı. Ve bugün kadınları engellemeye çalışanlar bu kırıma göz yummuş, teşvik etmiştir. AKP genel başkan vekili Numan Kurtulmuş'un “nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır.” sözlerine karşı biz kadınlar İstanbul Sözleşmesi’ni iptal etmenize izin vermeyeceğiz, diyoruz. Bizler istanbul sözleşmesinin, 6284 sayılı kanunun kaldırılmasına izin vermeyeceğiz. Eril söylemlerle sözleşmenin gereğini yapmayan kolluk kuvvetlerine, erkek yargıya, patriyarkaya, AKP hükümetine, hep birlikte katledilen kadınların hesabını soracağız.”