Kadınlar popüler müzik alanında temsil bulamıyor

ABD’de yapılan bir araştırma pop müzikte kadınların marjinalleştiğini ve yeterince temsil edilmediğini ortaya koydu. 2020 Billboard listelerindeki şarkıların yüzde 20’si, yapım olarak ise sadece yüzde 2’si kadınların imzasını taşıyor.

USC Annenberg Inclusion Initiative’in her yıl Billboard listelerinden yola çıkan araştırmasının 2020 sonuçlarına göre listelerdeki sanatçıların yüzde 20’si kadın müzisyenlere ait. Hit şarkıların yapımcıları arasında kadınların oranı ise sadece yüzde 2. Listede yer alan 173 kadın arasında Dua Lipa, Maren Morris, Doja Cat ve Megan Thee Stallion yer alıyor.

Milliyet‘in Laura Snapes’in The Guardian‘da yer alan haberinden aktardığına göre, araştırmaya göre, 2019’da yüzde 22.5 olan oran 2020’de yüzde 20’ye düştü. Kadın müzisyenlerin en yüksek orana ulaştığı yıl yüzde 28.1 ile 2016’ydı.

Araştırmaya imza atan Dr. Stacy L. Smith, "Her yerde kadınlar günü kutlandı, müzik dışında. Bu alanda kadınların sesleri kısılmış durumda" dedi ve "İncelediğimiz dokuz yılda beyaz olmayan kadınların oranı yarı yarıya. Ancak temsil konusunda daha kat edilecek çok yol var" diye ekledi.

Prodüktörlerin sadece yüzde 2'si kadın

ABD’deki listelerde yer alan 449 bestecinin ise 2020 yıl için yüzde 12.9’u kadın. Bu oran da 2019’un yüzde 14.4’üne göre düşüş gösteriyor. Kadınların popüler müzik endüstrisinde en az temsil edildiği alan ise prodüktörler. Hit şarkılarda oran 2019’dan 2020’ye gelindiğinde, yüzden 5’den yüzde 2’te düşmüş durumda.

Beyaz olmayan müzisyenlerin sayısı artıyor

Raporun temsil açısından ilerlemeye işaret eden yönleri de var; 2016’dan beri beyaz olmayan müzisyenlerin oranı her yıl yükselerek yüzde 59’a ulaştı. Smith, “Her şarkı, kadınları dahil etmek için bir fırsat. Popun şarkı yapımında ortaklığa yatkın doğası düşünüldüğünde şarkı yazımı konusunda temsil halinin anlaşılması zor” dedi.

2012’den bugüne bakıldığında Drake, 41 hit şarkıya imza atarken, Nicki Minaj ve Rihanna 21’er hit şarkıyla kadın müzisyenler listesinin tepesinde yer alıyor.