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Yaşam

Kadınlar plajında 'üstsüz güneşlenme' krizi

Antalya’da açılan kadınlar plajında bazı kadınların üstsüz güneşlenmesinden rahatsız olunduğu iddiası, plaj yönetimi tarafından yalanlandı

28 Ağustos 2014 15:01

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Sarısu Mesire Alanı'nda 72 dönümlük alana yaptığı Kadınlar Plajı'nda bir grup kadınının üstsüz güneşlenen kadınlardan rahatsız olduğu ve plaj yönetimine şikâyetlerde bulunduğu iddiası plajın işletmecisi konumundaki ANET isimli Büyükşehir Belediyesi'ne ait şirketi harekete geçirdi.

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre, gündeme gelen iddiaları derhal araştırdıklarını söyleyen ANET Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp Dinçmen “Biz bütün şikâyetleri günlük olarak raporluyoruz. İddialar üzerine bu raporların tamamını inceledim, personelimizle konuştum. Kesinlikle böyle bir şey yok. Plajımızı kullanan kadınlarımız özgür biçimde deniz ve plajdan faydalanıyor” dedi. 

 

Fotoğraf rahatsızlığı var 

 

İddianın art niyetli kişiler tarafından gündeme taşındığını savunan Dinçmen, “Plajda paparazzi fotoğrafları çekmeye çalışan bir basın mensubunun ortaya attığı asparagas bir haberle karşı karşıyayız. Kadınlarımızın tek şikâyeti de zaten böyle fotoğraf çekmeye çalışan kişilere yönelik. Yoksa her milleten kadın tatilciler ister üstsüz, ister tangayla güneşlenebiliyor” diye konuştu. 


 

Plajda neler var? 
 

Sosyal tesis ve yaşam alanı olarak düzenlenen Sarısu Kadınlar Plajı bünyesinde kebap evi, balık evi, kır bahçesi, sahil büfe, market, 6 dükkândan oluşan Sarısu çarşısı, çocuk oyun parkı, spor parkı ve mescit bulunuyor. Gündüz 08.00- 19.00 saatleri arası kadınlara özel hizmet veren tesis 19.00- 24.00 saatleri arasında ise karma olarak ailelerin buluşma noktası oluyor. Kadınlar, Konyaaltı sahilinde olduğu gibi sahile yerleştirilen 500 şezlong, 200 şemsiye, 200 sehpa, duş, tuvalet ve soyunma kabinleri gibi hizmetlerden ücretsiz faydalanıyor. Kadınlar Plajı’nın temizliğinden güvenliğine çalışanları da kadın. Plajda, 6 kadın güvenlikçi ve 2 kadın cankurtaran görev alıyor.

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