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Kadınlar erkek şiddetine karşı sokakta

Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu, erkek şiddetine karşı tüm kadınları pazar günü Tünel Meydanı'na çağırdı

20 Şubat 2015 23:00

Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu, erkek şiddetine karşı tüm kadınları sokağa çağırıyor.

“Tokattan cinayete, erkek şiddetine karşı kadınların isyanı büyüyor!” diyen kadınlar, Pazar günü saat 13.00’da İstanbul’da Beyoğlu Tünel Meydanı’nda buluşuyor.

Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu soruyor:

“Biliyor musunuz? Enver Özdemir, karısı ve 2 kızını tabancayla vurarak katletti. / İzmir-11 Şubat 2015

“Biliyor musunuz? 16 yaşındaki çocuğa tecavüz eden polisler serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 2’si polis 4 kişi hakkında “çocuğa cinsel istismar ve hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından dava açıldı. / Antalya-15 Şubat 2015

“Biliyor musunuz? İbrahim Yılmaz, tartıştığı karısı  Meryem'i bıçaklayarak öldürdü. / Diyarbakır-15 Şubat 2015

“Biliyor musunuz? Bir apartman boşluğunda cesedi bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun katilleri beraat etti.  Mahkeme, Nazlı Sinem’in anne babasının boşanmış olması, 26 yaşında üniversite mezunu işsiz olması, "daha önceden sadece selamlaştığı bir erkekle alkol alıp, evine gittiği, cinsellik yaşadığı, Nazlı Sinem’in ne yaptığını tespit etmenin mümkün olmadığı" dolayısıyla intihar ettiği kanaatine vardı! / İstanbul-16 Şubat 2015

“Biliyor musunuz? Kamil Çolak 9 ay önce boşandığı karısı Özlem Işık’ı arabada bıçakladıktan sonra arabayla üzerinden geçerek katletti.  Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada savcı, katile haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi. / Konya-17 Şubat 2015

“Biliyor musunuz? Karısı Kübra'yı öldürdükten sonra parçalara ayıran Tahir Kart çöp konteynırına attı. / Çengelköy-18 Şubat 2015

“Biliyor musunuz? Şahin K. sevgilisi Hüsne'yi zorla evine götürmek istedi. Hüsne gitmek istemeyince Şahin K. Hüsne'yi önce dövdü, sonra arabadan atıp üstünden geçerek katletti. Arabanın içinde olan Hüsne'nin kardeşi inerek etraftan yardım istese de kimse olaya karışmadı! / Antalya-19 Şubat 2015”

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