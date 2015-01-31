Sığınma evlerinde başvuru patlaması: 20 bin kadın şiddetten kaçtı

Her geçen gün artan aile içi şiddet tablosu sığınma evlerindeki durumu gözler önüne serdi. Gördüğü şiddete dayanamayarak kadın sığınma evlerine giden kişi sayısı bir yılda yüzde 15 oranında arttı.

Bugün gazetesinden Fatma Eren’in haberine göre, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, yaklaşık 20 bin kadının sığınma evlerine yerleştirildiğini vurguladı.

Baba evinde başlıyor

Güllü, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kadın sığınma evlerindeki kadın sayısını 17 bin 792 olarak açıkladı. Ancak bu sadece bakanlıktaki sığınma evlerinin sayısı. Belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarını katınca bu sayı hayli yüksek” dedi. Kadınların, şiddeti birinci derece yakınlarından gördüğünü belirten Güllü, dayağın baba evinden koca evine kadar uzandığını belirtti. Güllü, “Her 10 kadından 4’ü şiddete uğruyor. Babada başlayan dayak eşte, eş yoksa kayın pederde devam ediyor. Kimse bu konuda sesini çıkarmıyor. Biran önce herkes üzerine düşeni yapsın” diye konuştu.

10 kat arttı

Şiddette son noktaya gelindiği zaman kadınların sığınma evlerine başvurduğunu aktaran Güllü, başvuruların yüzde 7’den yüzde 70’e çıktığını vurguladı. Güllü, “2007’de günlük yüzde 7 oranında başvuru alınırken bu oran geçen yılda yüzde 70’e çıktı. Bu durum tam olarak bilinmiyor” ifadesini kullandı.

‘Eski eş öldürüyor’

2014’ü kadın cinayetlerinde kara tablo olarak değerlendiren Güllü, 294 kadının öldürüldüğüne vurgu yaptı. Güllü, “Genelde kadınlar eski eş veya eski sevgili tarafından öldürülüyor. Boşananlar ve boşanmak isteyenlerin canı elinden alınıyor. Yüzlerce kişi can güvenliği için kimliğini değiştirirken yüzünü değiştireni de gördük” açıklamasını yaptı.

Şiddet hattı kuracaklar

İlk defa bir sivil toplum kuruluşunun şiddet hattı kuracağını açıklayan Güllü, şiddet mağdurlarına daha hızlı ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Bireylerin genellikle karakoldan veya kadın derneklerinden sığınma evlerine gelindiğinin altını çizdi. Güllü, “Kuracağımız şiddet hattıyla her yerden bize ulaşmalarını sağlayarak ne yapacağı konusunda yönlendirme yapacağız” dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 183 hattı ile şiddet bildirimlerini alıyor.