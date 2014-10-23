Kadınlar Kobanê'ye yaşam koridoru için el ele yürüdü

Tünel Meydanı'nda saat 19.30 sıralarında bir araya gelen yaklaşık 100 kadın , "Barış için koşulsuz, şartsız ve güvenli yaşam koridorunda ısrar ediyoruz yazılı pankart açtı. Sırtlarına dövizler yapıştıran kadınlar, el ele tutuşarak Kobanê için temsili koridor yaptı. Bir süre slogan atan kadınlar, el ele Galatasaray Meydanı'na kadar yürüdü.

Radikal'de yer alan habere göre, Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan grup adına konuşan Zeynep Ekin Aklen, IŞİD'in 38 gündür süren saldırılarına karşın direnişin sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"IŞİD'in Kobanê'ye yönelik başlattığı saldırı 38'inci gününde. Kobanê'de 38 gündür tüm yaşamsal yoksunluklara rağmen soykırımcı IŞİD'in saldırılarına karşı direniş sürüyor. Biz kadınlar, bir kez daha Kobanê direnişine kamuoyunun dikkatini çekmek ve yaşam koridoru ısrarı için alanlardayız. Kobanê halkı ve Kobanêli kadınlar direnişe devam ediyor. Bölge halklarının tümünü; özellikle Alevileri, Hıristiyanları, Kürtleri, Ezidileri, Türkmenleri ve kadınların özgür yaşam inşasını hedef alan IŞİD'e karşı verdiği mücadele sonucunda elde ettiği kazanımları sürdürebilmesi için, Kobanê direnişine yaşam koridoru açılmasını istiyoruz. Kadınlar olarak, barışta ısrar ettiğimiz gibi yaşam koridoru için de ısrar ediyor ve diyoruz ki; halkları oyalama, güvenli ve sürekli koşulsuz ve şartsız yaşam koridorunu aç Türkiye ."

Grup, eylemin ardından olaysız şekilde dağıldı.

(DHA)