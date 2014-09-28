Kadınlar barış istedi

Çok sayıda kitle örgütünden ve siyasi partilerden katılan kadınlar, Barış İçin Kadın Girişimi'nin çağrısıyla bir araya gelerek barış taleplerini dile getirdi. Kadınlar, Beşiktaş'ta buluşup Kadıköy'deki AKP ilçe binasına yürürken, "IŞİD'e karşı kadın dayanışmasını" vurguladı ve IŞİD'e destek vererek çözüm sürecini tehlikeye atanlara tepki gösterdi.

Yüce Yöney'in Bianet'te yer alan haberine göre, IŞİD’in ve onu besleyen iktidarların zihniyetinin yarattığı tehdide ve yaşananların Türkiye’deki çözüm sürecini de hedef alması üzerine karşı tepkilerini göstermek üzere toplanan kadınlar, "IŞİD’e verilen destekle çözüm sürecinin beraber yürütülemeyeceğini" vurguladı.

Yürüyüş esnasında Kürtçe sloganların yanı sıra “IŞİD’e karşı kadın dayanışması” ve "Kobane’de savaşan kadınlara bin selam” gibi Türkçe sloganlar da atıldı.

Yürüyüş güzergâhında bir binadan aşağıya doğru pankart açıldı. AKP il binasının önünde TOMA ve polis araçları bekletildi.

AKP il binasına varan kadınlar binanın karşısındaki anıtın olduğu noktada “IŞİD’e destek Rojava’ya savaş demektir. Böyle barış olmaz” yazılı bir pankart açtı.

Kürtçe ve Türkçe yapılan açıklamanın ardından göstericiler dağıldı.

Bugün gerçekleşen yürüyüşte olduğu gibi eylemin çağrısında da "kadın dayanışması" vurgulanmıştı.

Sloganlarda şunlar da yer aldı:

“Savaşı sınırın güneyine kaydırmakla barış olmaz! IŞİD'in kadınları esir pazarlarında satmasına göz yuman bir zihniyetle barış olmaz! İşte bu yüzden kadınları katleden, köleleştiren zihniyet karşısında barış için güçlü bir kadın dayanışması kurmaya ihtiyacımız var!”

Yürüyüşün çağrıcıları: Barış için Kadın Girişimi, Anarşist Kadınlar, ANKA LGBT, Ankara Feminist Kolektif, Ankara Kadın Platformu. Başak Kültür ve Sanat Vakfı, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, Demokratik Özgür Kadın Hareketi, Emek Partili kadınlar, GENEL-İŞ’den kadınlar, Gökkuşağı Kadın Derneği, Halkevci Kadınlar, HDK-HDP Kadın Meclisleri, İmece Kadın Dayanışma Derneği ve İmece Ev İşçileri Sendikası, İnsan Hakları Derneği Kadın Komisyonu, İHD Ankara Şubesi Kadın Komisyonu, İstanbul Feminist Kolektif, İzmir Feminist Kolektif, Filmmor Kadın Kooperatifi, KADAV’lı kadınlar, Kadın Emeği Kollektifi, Kampüs Cadıları, KESK'li Kadınlar, Özgür Genç Kadın, Sendikal Güç Birliği Platformu-Kadın Koordinasyonu, Sosyalist Feminist Kolektif, Sosyalist Kadın Meclisleri, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Kadın Meclisi, Vicdani Retçi Kadınlar, Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği, Yeni Demokrat Kadın, Yeşil Sol Kadınlar.