Kadın örgütlerinden çağrı: Böyle barış olmaz

Ortak bir basın bildirisi yayınlayan kadın dayanışma ve sivil toplum kuruluş örgütleri, Ortadoğu'da yaşanan IŞİD'in katliamlarına ve barışa dikkat çekmek amacıyla, 'Böyle barış olmaz' diyerek meydanlarda yer alacaklarını duyurdu.

Kadın dayanışma örgütlerinin 'Basına çağrımızdır' dedikleri bildiri şöyle:

"IŞİD çetesi , Rojava’nın Kobanê kantonuna dönük üç koldan yeni bir saldırı başlattı. Türkiye sınırının hemen güneyinde yine savaş var. Bu saldırının sonucunda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı. Direniş ve direnişe katılımlar sürerken, bir yandan devlet sınırda halka gazla ve tazyikli suyla saldırıyor.

Göz yuman bir zihniyetle barış olmaz! İşte bu yüzden kadınları katleden, köleleştiren zihniyet karşısında barış için güçlü bir kadın dayanışması kurmaya ihtiyacımız var.

Barış talebimizi daha güçlü şekilde dillendirebilmek için çok sayıda kadın örgütü, ve siyasi partilerden, kitle örgütlerinden kadınlar olarak bir araya geldik. Sınırların iki yakasından gelen kadın seslerinin ve sınırları aşan öfkemizin sorumluluğunu taşıyan bir yerden; Türkiye’nin her yerini bir barış noktasına çevirmek ve barış için baskı oluşturmak için eş zamanlı bir eylem planı üzerine konuştuk. Türkiye’nin her köşesinden barış için güçlü bir sesin çıkmasının vakti geldi, hatta geçiyor. Bu yüzden, özellikle kadınlar olarak bize yönelen bu tehdide karşı birlikte ses çıkarıyor, hep beraber savaşın önünde duruyor, İstanbul’da, Ankara’da, Eskişehir’de, Adana’da, Bodrum’da, Urfa’da, Kocaeli’de barış için sokaklara dökülüyoruz! Ayrıca, bunca uluslararası senaryonun hayata geçtiği Ortadoğu’da savaşın coğrafi olarak uzağında olmak, bu savaşın dışında olmak anlamına gelmediği için, kadınlar dünya genelinde de BM’ye, Türkiye hükümetine, ve kendi hükümetlerine seslenen eylemler için hazırlık yapıyor."

28 Eylül Pazar günü saat 13:00’te Beşiktaş’ta buluşucak olan Kadın örgütleri ardından Kadıköy’e geçecekler. saat 13:30’da ise Kadıköy Beşiktaş iskelesinde buluşup, AKP İlçe binasına yürüyecekler.

Eylemin Çağrıcıları

Barış için Kadın Girişimi