Kadın örgütlerinden çağrı: Böyle barış olmaz

Ortak bir basın bildirisi yayınlayan kadın dayanışma ve sivil toplum kuruluş örgütleri, Ortadoğu'da yaşanan IŞİD'in katliamlarına ve barışa dikkat çekmek amacıyla, 'Böyle barış olmaz' diyerek meydanlarda yer alacaklarını duyurdu.
Kadın dayanışma örgütlerinin 'Basına çağrımızdır' dedikleri bildiri şöyle:
"IŞİD çetesi , Rojava’nın Kobanê kantonuna dönük üç koldan yeni bir saldırı başlattı. Türkiye sınırının hemen güneyinde yine savaş var. Bu saldırının sonucunda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı. Direniş ve direnişe katılımlar sürerken, bir yandan devlet sınırda halka gazla ve tazyikli suyla saldırıyor.
Göz yuman bir zihniyetle barış olmaz! İşte bu yüzden kadınları katleden, köleleştiren zihniyet karşısında barış için güçlü bir kadın dayanışması kurmaya ihtiyacımız var.
Barış talebimizi daha güçlü şekilde dillendirebilmek için çok sayıda kadın örgütü, ve siyasi partilerden, kitle örgütlerinden kadınlar olarak bir araya geldik. Sınırların iki yakasından gelen kadın seslerinin ve sınırları aşan öfkemizin sorumluluğunu taşıyan bir yerden; Türkiye’nin her yerini bir barış noktasına çevirmek ve barış için baskı oluşturmak için eş zamanlı bir eylem planı üzerine konuştuk. Türkiye’nin her köşesinden barış için güçlü bir sesin çıkmasının vakti geldi, hatta geçiyor. Bu yüzden, özellikle kadınlar olarak bize yönelen bu tehdide karşı birlikte ses çıkarıyor, hep beraber savaşın önünde duruyor, İstanbul’da, Ankara’da, Eskişehir’de, Adana’da, Bodrum’da, Urfa’da, Kocaeli’de barış için sokaklara dökülüyoruz! Ayrıca, bunca uluslararası senaryonun hayata geçtiği Ortadoğu’da savaşın coğrafi olarak uzağında olmak, bu savaşın dışında olmak anlamına gelmediği için, kadınlar dünya genelinde de BM’ye, Türkiye hükümetine, ve kendi hükümetlerine seslenen eylemler için hazırlık yapıyor."
28 Eylül Pazar günü saat 13:00’te Beşiktaş’ta buluşucak olan Kadın örgütleri ardından Kadıköy’e geçecekler. saat 13:30’da ise Kadıköy Beşiktaş iskelesinde buluşup, AKP İlçe binasına yürüyecekler.
Eylemin Çağrıcıları
Barış için Kadın Girişimi
Anarşist Kadınlar
ANKA LGBT
Ankara Feminist Kolektif
Ankara Kadın Platformu
Başak Kültür ve Sanat Vakfı
Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
Demokratik Özgür Kadın Hareketi
Emek Partili kadınlar
GENEL-İŞ’den Kadınlar
Gökkuşağı Kadın Derneği
Halkevci Kadınlar
HDK-HDP Kadın Meclisleri
İmece Kadın Dayanışma Derneği ve İmece Ev İşçileri Sendikası
İnsan Hakları Derneği Kadın Komisyonu
İHD Ankara Şubesi Kadın Komisyonu
İstanbul Feminist Kolektif
İzmir Feminist Kolektif
Filmmor Kadın Kooperatifi
KADAV’lı kadınlar
Kadın Emeği Kollektifi
Kampüs Cadıları
KESK'li Kadınlar
Özgür Genç Kadın
Sendikal Güç Birliği Platformu-Kadın Koordinasyonu
Sosyalist Feminist Kolektif
Sosyalist Kadın Meclisleri
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Kadın Meclisi
Vicdani Retçi Kadınlar
Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği
Yeni Demokrat Kadın