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Kadın örgütlerinden çağrı: Böyle barış olmaz

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve kadın dayanışma örgütleri, 'Barış ve Kobané için' 28 Eylül'de 'Böyle Barış olmaz' sloganıyla pazar günü sokağa çıkma kararı aldı

26 Eylül 2014 22:05

Ortak bir basın bildirisi yayınlayan kadın dayanışma ve sivil toplum kuruluş örgütleri, Ortadoğu'da yaşanan IŞİD'in katliamlarına ve barışa dikkat çekmek amacıyla, 'Böyle barış olmaz' diyerek meydanlarda yer alacaklarını duyurdu.

Kadın dayanışma örgütlerinin 'Basına çağrımızdır' dedikleri bildiri şöyle:

"IŞİD çetesi , Rojava’nın Kobanê kantonuna dönük üç koldan yeni bir saldırı başlattı. Türkiye sınırının hemen güneyinde yine savaş var. Bu saldırının sonucunda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı. Direniş ve direnişe katılımlar sürerken, bir yandan devlet sınırda halka gazla ve tazyikli suyla saldırıyor.

Göz yuman bir zihniyetle barış olmaz! İşte bu yüzden kadınları katleden, köleleştiren zihniyet karşısında barış için güçlü bir kadın dayanışması kurmaya ihtiyacımız var.

Barış talebimizi daha güçlü şekilde dillendirebilmek için çok sayıda kadın örgütü, ve siyasi partilerden, kitle örgütlerinden kadınlar olarak bir araya geldik. Sınırların iki yakasından gelen kadın seslerinin ve sınırları aşan öfkemizin sorumluluğunu taşıyan bir yerden; Türkiye’nin her yerini bir barış noktasına çevirmek ve barış için baskı oluşturmak için eş zamanlı bir eylem planı üzerine konuştuk. Türkiye’nin her köşesinden barış için güçlü bir sesin çıkmasının vakti geldi, hatta geçiyor. Bu yüzden, özellikle kadınlar olarak bize yönelen bu tehdide karşı birlikte ses çıkarıyor, hep beraber savaşın önünde duruyor, İstanbul’da, Ankara’da, Eskişehir’de, Adana’da, Bodrum’da, Urfa’da, Kocaeli’de  barış için sokaklara dökülüyoruz! Ayrıca, bunca uluslararası senaryonun hayata geçtiği Ortadoğu’da savaşın coğrafi olarak uzağında olmak, bu savaşın dışında olmak anlamına gelmediği için, kadınlar dünya genelinde de BM’ye, Türkiye hükümetine, ve kendi hükümetlerine seslenen eylemler için hazırlık yapıyor."

28 Eylül Pazar günü saat 13:00’te Beşiktaş’ta buluşucak olan Kadın örgütleri ardından Kadıköy’e geçecekler. saat 13:30’da ise Kadıköy Beşiktaş iskelesinde buluşup, AKP İlçe binasına yürüyecekler.

 

Eylemin Çağrıcıları

 

Barış için Kadın Girişimi

Anarşist Kadınlar

ANKA LGBT

Ankara Feminist Kolektif

Ankara Kadın Platformu

Başak Kültür ve Sanat Vakfı

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği

Demokratik Özgür Kadın Hareketi

Emek Partili kadınlar

GENEL-İŞ’den Kadınlar

Gökkuşağı Kadın Derneği

Halkevci Kadınlar

HDK-HDP Kadın Meclisleri

İmece Kadın Dayanışma Derneği ve İmece Ev İşçileri Sendikası

İnsan Hakları Derneği Kadın Komisyonu

İHD Ankara Şubesi Kadın Komisyonu

İstanbul Feminist Kolektif

İzmir Feminist Kolektif 

Filmmor Kadın Kooperatifi

KADAV’lı kadınlar

Kadın Emeği Kollektifi

Kampüs Cadıları

KESK'li Kadınlar 

Özgür Genç Kadın

Sendikal Güç Birliği Platformu-Kadın Koordinasyonu

Sosyalist Feminist Kolektif

Sosyalist Kadın Meclisleri

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Kadın Meclisi

Vicdani Retçi Kadınlar

Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği

Yeni Demokrat Kadın

 

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